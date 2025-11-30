Ливърпул спря пропадането, Исак вкара (Резултати от Висшата лига)

Ливърпул постигна изключително ценен успех с 2:0 над Уест Хям в двубой от 13-ия кръг на Висшата лига. На "Лондон Стейдиъм" Александър Исак откри резултата в 60-ата минута, а в добавеното време Коди Гакпо уби интригата. С победата мърсисайдци сложиха край на негативната си серия от три поредни поражения във всички турнири. Отборът на Арне Слот, който със сигурност ще е по-спокоен за поста си тази вечер, събра 21 точки на осмото място.

Срещата стартира с положение пред Исак, който получи пас от Вирц, но не намери целта. В средата на полувремето шведският таран стреля акробатично, което предизвика добра намеса на Алфонс Ареола. В 39-ата Гакпо се пребори с Аарън Уан-Бисака и пусна към Вирц, който не успя да затрудни противниковия вратар със слаб удар.

След час игра възпитаниците на Арне Слот откриха резултата. Вирц подаде към Гакпо, който намери Исак. Шведът шутира от движение, за да отбележи първия си гол в английския елит за Ливърпул. В 84-тата минута Лукас Пакета си изкара два бързи жълти картона, заради което бе отпратен към душовете. Въпреки това 120 секунди преди да изтече редовното време Боуен пропусна добър шанс за Уест Хям.

Във втората минута от добавеното време Ливърпул успокои страстите. Гомес центрира, Константинос Мавропанос не се намеси, а само това чакаше Коди Гакпо, който вкара с мощен шут. В другите срещи Астън Вила надви Уулвърхемптън с 1:0 с попадение на Бубакар Камара, докато Брайтън спечели гостуването си на Нотингам Форест с 2:0.

Резултати от 13-ия кръг на Висшата лига на Англия:

Кристъл Палас - Манчестър Юнайтед 1:2

Астън Вила - Уулвърхямптън 1:0

Нотингам Форест - Брайтън 0:2

Уест Хям - Ливърпул 0:2

