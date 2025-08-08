Зеленчуци, които растат като луди в горещо време

Лятото може да бъде стресиращо за растенията поради високите температури и минималните валежи. Много ядливи растения ще увехнат и ще дадат по-малки добиви, когато навън е горещо, което ще ви попречи да бъдете възнаградени за упорития си труд. За да сте сигурни, че градината ви ще дава плодове през цялото лято – дори в гореща вълна – препоръчваме да засаждате топлоустойчиви сортове , които виреят, когато други растения може да се затрудняват. Препоръчаните от експерти зеленчуци (и плодове като домати) в този списък виреят дори когато температурата достигне 38 градуса по Целзий, което означава, че не е нужно да се притеснявате за градината си през по-топлите месеци.

Бамя

Тя вирее при температури до 35 до 38 градуса по Целзий, но Люк Хамънд, експерт градинар в Seedtime, казва, че е успешно отглеждал бамя при температури от 38 градуса. В кухнята бамята е изключително универсална - може да се пържи, маринова, пече, готви на пара и много други.

Чушки

Чушките са популярен летен зеленчук , издържащ на температури до 38 градуса по Целзий. „Обичам да отглеждам камбанки, халапеньо, поблано и анахайм“, казва Хамънд. Стремете се да поливате чушките един до два пъти седмично, за да ги поддържате щастливи през целия вегетационен период.

Патладжан

Ако го подхранвате добре, патладжанът може да бъде добър производител, който ще остане плодовит през цялото лято, казва Хамънд. Той предпочита високи температури. Стремете се да му давате около 2,5 см вода седмично и повече по време на плододаване.

Арменска краставица

Повечето сортове краставици са устойчиви на топлина, но нашите експерти препоръчват арменски краставици като особено устойчив сорт. „Според мен, раираните арменски краставици са далеч по-добри от другите сортове, които се режат на рязане, или английските“, казва Хамънд. „Тези дълги, тънки краставици имат невероятен вкус, без никаква горчивина по кората. Нашето семейство не чувства нужда да реже или бели тези летни лакомства.“

Домати

Доматите са едно от най-популярните растения за отглеждане през лятото и дават изобилен плод в топло време. Анкит Сингх, доцент и преподавател по декоративно градинарство в Университета на Мейн, препоръчва отглеждането на сортове „Heatmaster“ и „Solar Fire“, които са особено устойчиви на топлина и могат да виреят при температури до 34 градуса по Целзий.

Сладки картофи

Сладките картофи са енергично растящи растения, които ще дават изобилие, дори когато температурите достигнат 38 градуса по Целзий, отбелязва Сингх. Те могат да бъдат окачени на решетка и отглеждани като лозово растение или почвопокривно растение , за да се предпазят от плевели и да се помогне за задържане на влага.