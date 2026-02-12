Засадете това цвете в градината си - то ще спаси реколтата от много вредители

Градинарите засаждат невен в лехите си не само заради естетическата привлекателност на това цвете, но и заради свойствата му да отблъсква вредителите от градината.

Невенчетата не са просто цветя, които красят градината. Те са и много полезни растения, които всеки градинар трябва да засади в лехите си. Ето до какви растения трябва да се засаждат невенчета и какви вредители ще отблъснат.

Цветето, което отблъсква вредителите

Невенчетата принадлежат към семейство Сложноцветни (Asteraceae). Отделните сортове се различават по външен вид и цвят на цветовете. Цъфтят от лятото до есента, което ги прави прекрасно допълнение към всеки балкон или градина. Могат да се засаждат в саксии или цветни лехи. Растението е устойчиво на суша и може да расте в почти всеки ъгъл на градината или зеленчуковата градина.

Невенчетата могат да се сеят от семена за разсад или директно в земята. Разсадът трябва да се подготви още в края на февруари, но сеитбата в саксии може да продължи през март и април. Ако се сеят директно в земята, това трябва да се направи едва в средата на май, когато е преминал рискът от сутрешни слани.

Невенът действа като магнит за привличане на пеперуди и пчели. В замяна те плашат вредителите. Растението излъчва характерна миризма, която прогонва листни въшки, мравки, коренови цистообразуващи нематоди и белокрилки.

Невенчетата създават естествена бариера, която предпазва зеленчуците и листата им от атаката на вредители. Цветовете на невена ще помогнат в борбата с почвените нематоди, които гризат кореноплодни зеленчуци, а също така ще предпазят градинските насаждения от атаката на охлюви.

Къде да засадим невенчета

Най-добре е да засаждате невенчета до ягоди, както и различни видове зеленчуци. По-специално до кръстоцветни зеленчуци (зеле, карфиол, брюкселско зеле, броколи), боб, домати, морков, картоф.

Невенчетата могат да се засаждат и до рози, които често са атакувани от листни въшки.

Ароматни цветя, засадени около периметъра на градинска леха, ще предпазят лука и морковите от мухи, зелето от гъсеници, а ягодите, патладжаните, краставиците и доматите от цял ​​набор от вредители. Фитонцидите, отделяни от всички части на растението, убиват бактериите във въздуха и почвата. Невенчетата са изключително полезни, когато в градинските лехи се появят нематоди. Този малък вредител не може да бъде унищожен с химикали. За да се отървете от нематодите, засадете невен в градината си. През лятото токсичните вещества, отделяни от корените им, ще убият всички червеи.

