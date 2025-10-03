Засадете това в градината си през есента, за да няма плевели пролетта

Борбата с плевелите отнема много време и усилия. Но ако през есента засадите определени култури за зелено торене, които ще защитят парцела ви от тези „нашественици“ и ще подобрят качеството на почвата, на пролет градината ви ще е чиста. Тези растения се размножават бързо и държат плевелите настрана. Те елиминират нуждата от химически обработки или безкрайно плевене.

Използването на зелено торене може да намали плевелите със 70-90% само за един сезон. То предотвратява свободния растеж на нежелана растителност, обогатява почвата с азот, привлича полезни насекоми и подобрява структурата на почвата.

Най-добрият зелен тор срещу плевели

Тези полезни растения се засяват през пролетта или есента за различни цели. Засаждането през октомври ще предпази почвата от ерозия, ще подобри структурата ѝ и ще я подготви за новия сезон. Зеленото торене ще развие корени преди зимата и щом настъпи по-топло време, ще покрие почвата със зелен килим. След това се косят и след една или две седмици, когато изгният, започват да се засаждат култури.

Ето кои са най-добрите зелени торове

синап - расте бързо, потиска плевелите и се бори с вредителите;

полски грах - ще обогати почвата с азот и ще подобри добива на бъдещите култури;

люцерна - насища почвата с азот и подобрява нейната структура, намалява ерозията на почвата;

ръж - намалява плевелите, добавя органичен материал към почвата;

фий - насища почвата с азот и подобрява нейната структура;

репички - разграждат компактните почвени слоеве и подобряват структурата на почвата.

От тях само синапът не е зимоустойчив. Замръзване ще го убие и следователно той няма да образува онзи „зелен килим“ през пролетта, който задушава плевелите.

За да постигнат най-добри резултати, опитните градинари комбинират различни зелени торове.

Най-добре е да сеете зелено торене за борба с плевелите през октомври, след като реколтата е събрана, но все още остават четири до шест седмици до първата слана. Не отлагайте тази процедура, в противен случай семената няма да покълнат и ще останат в почвата до пролетта. През втория месец на есента е най-добре да изберете предзимни култури. Те ще покълнат и ще се вкоренят до пролетта.

Преди да засеете зелено торене, подгответе почвата. Оборачете почвата и разбийте евентуалните буци. Семената могат да се разпръснат на случаен принцип или в определени редове. Покрийте ги с почва на дълбочина от два до три сантиметра. Това се прави най-лесно с гребло.

През пролетта тези зелени растения ще трябва да бъдат окосени и вкопани в почвата. Важно е това да се направи преди растенията да цъфтят и да образуват семена. В противен случай те самите могат да се превърнат в плевели.

