Засаждане на луковици през есента: Всичко, което трябва да знаете за цъфтяща пролетна градина

Може ли да се спаси луковица на лале, ако е наранена с лопатата

До края на октомври можете да засадите луковични цветя като нарциси, лалета, зюмбюли и други пролетни цветя, които ще украсят градината или терасата ви в началото на пролетта. За да си осигурите обилен и дълготраен цъфтеж, е важно да знаете как да ги засадите и да подготвите идеални условия за растежа им.

Избор на здрави и големи луковици

Първата стъпка е да изберете качествен посадъчен материал. Луковиците трябва да са здрави, твърди и големи, без признаци на гниене, мухъл или меки части. Те ще дадат силни и висококачествени цветове, докато по-малките и повредени луковици често не цъфтят.

Всяка опаковка с луковици съдържа информация за височината на растението, дълбочината на засаждане и оптималното разстояние между растенията, така че се препоръчва винаги да прочетете инструкциите преди засаждане.

Подготовка на контейнера или леглото

Ако засаждате в контейнери или саксии, не забравяйте да поставите слой дренаж (чакъл или тухлени парченца) на дъното, а след това да изсипете качествен субстрат за цветя. Луковиците се засаждат с разстояние около 10 сантиметра между тях, така че всяко растение да има достатъчно място за растеж и развитие.

Ямата за засаждане трябва да е два пъти по-голяма от самата луковица - това позволява на корените да се развиват свободно. Цялото нещо се поставя в земята, като по-широката част (коренът) е обърната надолу, а върхът нагоре, след което се покрива със слой субстрат.

Нуждаят ли се цветята от поливане и торене през есента?

След засаждането е задължително да ги полеете и да поддържате умерена влажност в субстрата. Влажността е важна за първоначалното вкореняване, но не прекалявайте - излишната вода може да причини гниене. Ако субстратът се уталожи след няколко дни, можете спокойно да добавите още един тънък слой почва отгоре.

Кога да очакваме първите цветя

Луковиците, засадени през есента, остават в латентно състояние през зимата, а с първото покачване на температурата през пролетта започват да покълват и бързо да развиват листа и цветни стъбла. По този начин усилията ви през есента се възнаграждават с богат и пъстър цъфтеж още през март и април.