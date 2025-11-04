Зашеметяващо цвете, което расте през есента

Минзухарите обикновено са едни от първите цветя, които цъфтят през пролетта, поглеждайки през сняг и кал, за да добавят нюанси на зелено и лилаво към сивото. Не е нужно обаче да чакате до пролетта, за да си набавите дозата минзухар.

Има едно прекрасно цвете, подобно на минзухар, което цъфти през есента, позволявайки ви да се насладите на веселата му природа, дори когато до новата година остават месеци. Подходящо наречен, есенният минзухар (Colchicum autumnale) е красиво многогодишно растение, което произвежда нежни, звездовидни цветове в розово и лилаво от края на лятото до началото на есента. Това цвете всъщност не е истински минзухар.

То е част от семейство Лилиеви (Lilaceae), но с височина 20 см и нежни лилави цветове, можете да разберете защо се нарича минзухар.

Когато са в латентно състояние, луковиците могат да издържат на температури на почвата от около -1°C. През пролетта от луковицата ще се появят дълги, зелени листа, които след това преминават в латентно състояние, когато настъпи лятото. Растението няма да показва друг живот до есента, когато цветовете му изникнат от земята. Всяка луковица може да има до 10 цвята. Цветовете са привлекателни за пчелите и пеперудите, което ви помага да превърнете градината си в местообитание на дивата природа, независимо от сезона.

Как да отглеждаме есенни минзухари

Есенните минзухари трябва да се засаждат в средата до края на лятото, за да цъфтят есенно. Те виреят добре в богата, добре дренирана почва на слънчево място. Това зашеметяващо есенно цъфтящо цвете обаче понася и частична сянка. Луковиците на есенните минзухари трябва да се засаждат на разстояние 15 см една от друга и на дълбочина от 7,5 до 15 см. Може да е полезно да обогатите почвата с универсален тор преди засаждане, за да им помогнете да се установят и да се установят. Тъй като есенните минзухари могат да страдат в сухи почви, уверете се, че поливате редовно, ако има малко валежи през вегетационния период.

Що се отнася до грижите през различните сезони, спящите луковици са доста издръжливи и могат да понасят известна лятна суша и зимни слани. Важно е да оставите пожълтелите листа на луковицата, след като пролетната ѝ листа се разлистят, тъй като те ще осигурят хранителни вещества на луковиците за есенния им цъфтеж. Може да имате предвид това, когато избирате място за тях. Можете тактически да ги поставите сред цъфтящи през лятото многогодишни растения, които се подрязват през есента, за да прикрият непривлекателната им зеленина. Тези многогодишни растения могат да се разделят в началото на лятото, когато листата са опадали. Можете да засадите по-големите луковици веднага, но по-малките може да се нуждаят от отглеждане в студен сандък за една година предварително.