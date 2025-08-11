Защо морковите са напукани: Грешки преди и след прибиране на реколтата

Пукнатините в корените на морковите са повод за разочарование за много градинари, особено след прилагането на внимателна грижа. Тези дефекти не се появяват случайно, а често са резултат от определени действия в края на сезона.

Грешките преди прибиране на реколтата, които водят до напукване на морковите

Най-честата причина е рязка промяна във водния режим след дълъг период на сухо време. Обилното поливане или проливните дъждове непосредствено преди прибиране на реколтата принуждават кореноплода да абсорбира интензивно влага.

Клетките на пулпата започват енергично да се делят и да увеличават обема си, но здравата кожа няма време да се разтяга със същата скорост. В резултат на това вътрешното налягане разкъсва покривните тъкани, образувайки характерни пукнатини.

Прибирането на реколтата веднага след значително овлажняване на почвата увеличава многократно риска от напукване. Кореноплодните култури са в състояние на максимален тургор и са най-уязвими на механични повреди отвътре.

За да се сведе до минимум проблемът, поливането трябва да се спре напълно поне 7-10 дни преди прибиране на реколтата, особено ако се очаква дъждовно време. Това позволява на морковите постепенно да се подготвят за прибиране на реколтата.

Ако дъждовете са неочаквани, по-добре е да се изчака с прибирането на реколтата, като се позволи на почвата да изсъхне естествено. Прибирането на леко увехнали кореноплодни култури значително намалява риска от напукване при последващо съхранение.

Тежките, глинести почви са особено склонни към образуване на кора и неравномерно изсъхване. Разрохкването на разстоянието между редовете след дъжд спомага за подобряване на аерацията и изпаряването на излишната влага.

Сортовете моркови с къси и средно големи плодове обикновено са по-малко склонни към напукване от дългите сортове. Имайте това предвид, когато избирате сортове за късно прибиране и съхранение.

Когато вадите кореноплодите от почвата, използвайте вила, а не лопата, за да намалите риска от случайно повреждане на кореноплода. Внимателно повдигнете почвения слой и издърпайте морковите за върховете.

Не удряйте кореноплодите един в друг, опитвайки се да отърсите почвата - това може да причини микропукнатини. Почистете ги внимателно с ръце или мека четка.

Веднага след прибирането на реколтата, отрежете върховете, оставяйки малък пън (0,5-1 см), за да предотвратите покълването. Не отрязвайте самата коренова глава.

Използвайте напуканите моркови предимно за консервиране или краткосрочно съхранение преди консумация. За дългосрочно съхранение избирайте само цели, здрави кореноплодни без признаци на увреждане.

