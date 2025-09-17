Защо паякът е естествен пестицид, а змията е отличен пазач в градината?

Градинари постоянно публикуват снимки на насекоми и други безгръбначни в социалните мрежи, като винаги се задава един и същ въпрос - ще навреди ли това на зеленчуците и плодовете ми и нещо опасно ли е?

биоложката Ива Чупич , която от пет години, чрез профила си в социалните мрежи, Samsa critters, се опитва да убеди страхуващите се от насекоми, паяци и змии , че особено в Хърватия това са предимно безобидни, но преди всичко полезни животни. Нещо повече, самите градинари, твърди Ива Чупич, би трябвало да се радват на появата им.

„Паяците са това, което хората най-често гледат през призмата на „естествен пестицид“ , който, разбира се, е най-ефективен в някои форми на пермакултура. Разнообразието от растителни видове също подкрепя разнообразието на паяци, някои от които са универсалисти и ядат всичко, докато други се хранят със специфична плячка “, обяснява той.

Змиите показват здравето на екосистемата

Като дете, прекарвал часове в търсене на насекоми и паякообразни в семейната градина и лозе, за Ива беше естествено да продължи изследванията си върху безгръбначни, но също така и върху влечуги и земноводни. Всички те сега са застрашени поради загуба на местообитания, изменение на климата и невежество.

„Змиите са ни полезни, защото голям брой видове контролират популациите на гризачи, но те също така показват здравето на екосистемата.

През целия градинарски сезон постоянно възникват страхове, особено при начинаещите в градинарството. Някъде през пролетта мнозина се изненадват, когато откриват ларви в компоста си. Но компостът, обяснява Ива, не съществува без безгръбначни, поне не и качествени.

„Това, което хората най-често наричат ​​„червеи“, обикновено са ларви на насекоми - от черната муха войник Hermetia illucens до различни видове от семейство Scarabaeidae, като например златните бръмбари. Въпреки че златните бръмбари са желателни в компоста, възрастните насекоми често са нежелани в големи количества, защото могат да повредят цветето “, ще каже биологът.

Бегачите се хранят с охлюви

След като всичко е засадено, започва борбата с охлювите. Те също са нечия храна, въпреки че градинарите биха искали да изчезнат от „чинията“ на хищника малко по-бързо.

„Това, което хората често гонят от градината, са различни видове оси, които са хищници и често се хранят с гъсеници, както и земни бръмбари от семейство Carabidae. Освен това, осите са и опрашители и важна част от стабилна екосистема“, казва биологът, която с известните си „Разходки с биолог“ в социалните мрежи непрекъснато се опитва да обясни защо някои видове имат лоша репутация без причина.