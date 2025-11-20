Войната в Украйна:

Зеленчуци, които можете да засадите през ноември за зимни култури

20 ноември 2025, 13:29 часа 0 коментара
Противно на това, което повечето хора може би мислят, градинарството не е задължително да приключва за сезона с есенната реколта. Дори не е нужно да сте професионален градинар, за да започнете зимна градина в задния си двор . И ще се изумите колко много зеленчуци можете да засадите през ноември, които да дадат реколта през зимата. Освен добре познатите студенолетни култури като моркови, маруля и спанак, можете да отглеждате и грах и дори цвекло. Зимните градини могат да бъдат чудесен начин да се снабдите с пресни продукти, дори когато вали сняг. Тъй като за повечето градинари е извън сезона, може да успеете да получите и страхотни оферти за семена и разсад. И това е чудесен начин да подобрите градинарските си умения.

Също така е добре да се уверите, че полагате допълнителни грижи, от които някои зеленчуци се нуждаят, за да виреят в по-хладно време. Можете да използвате и удължаващи сезона растения, като покривала за дървета или студени рамки, за да помогнете на зимните си растения да виреят.

След като разберете кои растения растат добре във вашата зона, ще трябва да знаете кои зеленчуци се справят по-добре от самото начало или кои е най-добре да се засяват директно от семена. Има и някои специфични сортове от всеки зеленчук, които са по-подходящи за зимни градини – като цяло те имат по-кратко време за растеж. След като сте въоръжени с малко познания, зимното градинарство може да бъде също толкова лесно, колкото и засаждането през пролетта. Като допълнително предимство, студеното време може да направи някои култури малко по-сладки на вкус и няма да се налага да се притеснявате за охлюви.

Спанак

Спанакът е може би един от най-лесните зеленчуци за отглеждане през зимата, като се има предвид, че семената му няма да покълнат, ако почвата е топла, и е малко вероятно да се разрасне.

Един от начините да помогнете на спанака си да оцелее в суровото зимно време е да добавите слама около основата на растенията си, а ако живеете в по-хладен регион, трябва да използвате студена рамка. 

Маруля

Марулята е чудесен зеленчук за засаждане през есента за продукция през зимата. Тя е особено подходяща за хора с по-малки пространства, защото вирее добре в контейнери.

Червените сортове маруля са по-устойчиви на студ от зелените сортове, което ги прави чудесен избор за начинаещи зимни градинари.

Моркови

Морковите понякога се смятат за едни от по-трудните за отглеждане зеленчуци. Някои от причините за това са уплътняването на почвата и конкуренцията с плевелите. За щастие, ако ги засаждате през есента, само един от тези проблеми е възможен - уплътняването на почвата. Можете да предотвратите това, като се уверите, че почвата ви е рохкава и проветрива, следите влагата и мулчирате дълбоко.

Цвекло

Както повечето кореноплодни зеленчуци, цвеклото трябва да се сее директно. Тъй като цвеклото е кореноплоден зеленчук, трябва да се уверите, че почвата е рохкава и проветрива. Цвеклото също се нуждае от редовно поливане, за да поддържа почвата си влажна.

Ряпа

Ряпата е друг чудесен студоустойчив кореноплоден зеленчук. Тя обича пълно слънце и се нуждае от него, за да расте правилно. Подобно на цвеклото, тя се нуждае от проветрива почва, която остава влажна, за да не изсъхне и да не се вдървесни. Ако живеете в по-студени райони, ряпата се нуждае от студена рамка, дълбок мулч или покрития за редове. 

 

 

 

Гергана Шумкова
