Зеленчуци, които можете да засадите през ноември за зимни култури

Противно на това, което повечето хора може би мислят, градинарството не е задължително да приключва за сезона с есенната реколта. Дори не е нужно да сте професионален градинар, за да започнете зимна градина в задния си двор . И ще се изумите колко много зеленчуци можете да засадите през ноември, които да дадат реколта през зимата. Освен добре познатите студенолетни култури като моркови, маруля и спанак, можете да отглеждате и грах и дори цвекло. Зимните градини могат да бъдат чудесен начин да се снабдите с пресни продукти, дори когато вали сняг. Тъй като за повечето градинари е извън сезона, може да успеете да получите и страхотни оферти за семена и разсад. И това е чудесен начин да подобрите градинарските си умения.

Също така е добре да се уверите, че полагате допълнителни грижи, от които някои зеленчуци се нуждаят, за да виреят в по-хладно време. Можете да използвате и удължаващи сезона растения, като покривала за дървета или студени рамки, за да помогнете на зимните си растения да виреят.

Как правилно да поставите мулч в градината, за да запазите растенията през зимата

След като разберете кои растения растат добре във вашата зона, ще трябва да знаете кои зеленчуци се справят по-добре от самото начало или кои е най-добре да се засяват директно от семена. Има и някои специфични сортове от всеки зеленчук, които са по-подходящи за зимни градини – като цяло те имат по-кратко време за растеж. След като сте въоръжени с малко познания, зимното градинарство може да бъде също толкова лесно, колкото и засаждането през пролетта. Като допълнително предимство, студеното време може да направи някои култури малко по-сладки на вкус и няма да се налага да се притеснявате за охлюви.

Спанак

Спанакът е може би един от най-лесните зеленчуци за отглеждане през зимата, като се има предвид, че семената му няма да покълнат, ако почвата е топла, и е малко вероятно да се разрасне.

Един от начините да помогнете на спанака си да оцелее в суровото зимно време е да добавите слама около основата на растенията си, а ако живеете в по-хладен регион, трябва да използвате студена рамка.

Маруля

Марулята е чудесен зеленчук за засаждане през есента за продукция през зимата. Тя е особено подходяща за хора с по-малки пространства, защото вирее добре в контейнери.

Червените сортове маруля са по-устойчиви на студ от зелените сортове, което ги прави чудесен избор за начинаещи зимни градинари.

Моркови

Морковите понякога се смятат за едни от по-трудните за отглеждане зеленчуци. Някои от причините за това са уплътняването на почвата и конкуренцията с плевелите. За щастие, ако ги засаждате през есента, само един от тези проблеми е възможен - уплътняването на почвата. Можете да предотвратите това, като се уверите, че почвата ви е рохкава и проветрива, следите влагата и мулчирате дълбоко.

Цвекло

Както повечето кореноплодни зеленчуци, цвеклото трябва да се сее директно. Тъй като цвеклото е кореноплоден зеленчук, трябва да се уверите, че почвата е рохкава и проветрива. Цвеклото също се нуждае от редовно поливане, за да поддържа почвата си влажна.

Ряпа

Ряпата е друг чудесен студоустойчив кореноплоден зеленчук. Тя обича пълно слънце и се нуждае от него, за да расте правилно. Подобно на цвеклото, тя се нуждае от проветрива почва, която остава влажна, за да не изсъхне и да не се вдървесни. Ако живеете в по-студени райони, ряпата се нуждае от студена рамка, дълбок мулч или покрития за редове.