Зимни болести по стайните растения - как да ги разпознаете, преди да е станало късно

Растенията в дома изпитват всички предизвикателства на зимата – сух въздух, променливи температури и недостатъчна светлина. Всичко това значително отслабва естествения им имунитет. На закрито обаче нито насекомите, нито бактериите, нито гъбичките са в латентно състояние. Докато вредителите могат да бъдат открити сравнително бързо, болестите са много по-трудни за диагностициране, понякога в момент, когато нищо не може да се направи.

Още: Тайната е в почвата: какво да добавите за здрави и пищни цветя

Често срещани болести при стайните растения

Патогени на почти всяка болест по растенията могат да бъдат открити в почвата за саксии, особено ако е приготвена с недезинфекцирана градинска почва. Дори изпичането или замразяването на почвата обаче не гарантира биологична чистота. Спорите на някои гъби могат да оцелеят при термична обработка и са устойчиви на много химически фунгициди. Патогените могат да бъдат внесени върху инструменти, семена, резници или нови растения. Най-често срещаните микроорганизми обаче са тези, които причиняват:

Брашнеста мана - бяло или сивкаво прахообразно покритие по листата, постепенно разпространяващо се от отделни листа по цялата корона;

- бяло или сивкаво прахообразно покритие по листата, постепенно разпространяващо се от отделни листа по цялата корона; Фузариум - увяхване на листата по отделни издънки, късна смърт, както и почерняване и гниене на корените;

- увяхване на листата по отделни издънки, късна смърт, както и почерняване и гниене на корените; Сиво гниене - тъмни петна по листата и издънките, по-късно покрити със сивкав пух;

- тъмни петна по листата и издънките, по-късно покрити със сивкав пух; Бактериални заболявания – почерняване на петна по леторастите и листата, бързо прогресираща загуба на тургор, смърт на растенията.

Още: 6 неща, които трябва да направите в градината си още през януари

Всяко от тези заболявания без дългосрочно и правилно лечение може да доведе до загуба на любимото ви цвете. Въпреки това, дори използването на фунгициди не гарантира щастлив изход.

Ситуацията се усложнява значително, ако стайните растения са нападнати и от вредители. Акари и насекоми, като белокрилки и трипси, увреждат горните слоеве на растителната тъкан и оставят огромни празнини, където се хранят, позволявайки на бактерии и гъбички да проникнат. Те също така пренасят патогени от едно цвете на друго.

Как да се предотвратят заболявания

Първо, трябва да разсеем илюзията, че почвата и самите растения са стерилни. Патогените на много болести почти винаги присъстват, но не винаги се проявяват. Защо? Защото, за да покълнат спорите или да проникнат бактериите в съдовата система, е необходимо съвпадение на няколко фактора. Например, повечето гъби виреят в подобни условия:

Още: Коледната ви звезда умира? Ето най-честите грешки и как да я спасите

наличието на капчица влага по листата;

висока или ниска температура (или резки промени);

постоянна влажност на основата;

застоял въздух или течение.

Брашнестата мана изисква високи температури и сух въздух – стандартни условия в апартамент през зимата. Сивата плесен обаче изисква умерени температури и дълготрайно задържане на вода по листата – добре дошъл знак за тези, които обичат да пръскат растения късно вечер на хладни первази на прозорците.

Но какво ще стане, ако почти всеки фактор във вашия апартамент през зимата може да доведе до заболяване? Важно е да запомните, че именно през зимата растенията са най-податливи на всякакъв стрес. Затова през това време избягвайте всякакви екстремни грижи:

Още: Коледната звезда ще цъфти с месеци – стига да я поливате така

регулирайте поливането - поливайте точно толкова, колкото да има достатъчно вода за растенията, но тя да не се задържа в почвата или в тавата;

внимателно проветрявайте стаите, но не оставяйте цветя на ледени течения;

използвайте рохкава, добре дренирана почва, която бързо отделя излишната вода;

овлажнявайте въздуха, но пръскайте листата сутрин или следобед, така че всички капки да имат време да изсъхнат преди вечерта.

Не забравяйте за вредителите, които могат да пренасят болести. При първите признаци на паякообразни акари, напръскайте листата и леторастите с натурални продукти.

Още: Най-честите грешки, които тихо убиват бонсая ви

В самото начало споменахме, че имунната система на растенията почти винаги е отслабена през зимата. И в това състояние те винаги са много уязвими, независимо колко грижи получават. Точно както е и с хората: едно силно и издръжливо растение може лесно да издържи както на студ, така и на жега, докато едно слабо и крехко може да се разболее от най-малкото течение.

Стайните растения могат да преживеят трудни времена, като нежно активират вътрешните си защитни механизми. За тази цел използвайте тор. Активните съставки намаляват риска от заболяване, инхибират развитието му и спомагат за бързото възстановяване след третиране.

Още: Балконските ви растения ще умрат, ако не знаете това за зимуването им