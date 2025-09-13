Д-р Милен Врабевски с поредна помощ за многодетно семейство от Враца

Фондация Българска Памет посети Враца, за да предостави поредната помощ на многодетното семейство Михайлови от името на д-р Милен Врабевски. Красимир и Славка, родители на седем деца, получиха автомобил, с който да могат по-лесно да се грижат за нуждите на своите седем деца. Автомобилът е необходим на семейството, защото в техния квартал липсва удобен транспорт, а когато децата се разболеят или възникне спешна нужда, семейството няма друг начин бързо да реагира.

ОЩЕ: Фондация Българска Памет на д-р Милен Врабевски с поредно голямо дарение за българската диаспора в Албания - ново улично осветление

Освен това децата получиха и два чисто нови велосипеда – сбъдната мечта, за която отдавна говорят.

История с щастлив край❤️ Днес екипът на Фондация Българска Памет посети Враца, за да предостави поредната помощ на... Публикувахте от Фондация Българска Памет в Петък, 12 септември 2025 г.

Семейството продължава да се бори с трудности. Заради тежко заболяване бащата не работи вече близо година и това води до сериозните им финансови проблеми. Днес обаче техният дом изглежда различно – ремонтиран, топъл, с пространство и удобства за всяко дете, благодарение на д-р Врабевски и сдружение “Нова Враца”.

Деца мечтаят – да учат, да станат лекари и да помагат на други хора, така както и на тях им е подадена ръка.

От години д-р Милен Врабевски подпомага финансово многодетни семейства с цел да сведе до минимум битовите трудности в ежедневието им и да осигури условия, при които децата могат да растат в здравословна и спокойна среда с любящи родители.