Войната в Украйна:

Д-р Милен Врабевски с поредна помощ за многодетно семейство от Враца

13 септември 2025, 11:32 часа 624 прочитания 0 коментара
Д-р Милен Врабевски с поредна помощ за многодетно семейство от Враца

Фондация Българска Памет посети Враца, за да предостави поредната помощ на многодетното семейство Михайлови от името на д-р Милен Врабевски. Красимир и Славка, родители на седем деца, получиха автомобил, с който да могат по-лесно да се грижат за нуждите на своите седем деца. Автомобилът е необходим на семейството, защото в техния квартал липсва удобен транспорт, а когато децата се разболеят или възникне спешна нужда, семейството няма друг начин бързо да реагира.

ОЩЕ: Фондация Българска Памет на д-р Милен Врабевски с поредно голямо дарение за българската диаспора в Албания - ново улично осветление

Освен това децата получиха и два чисто нови велосипеда – сбъдната мечта, за която отдавна говорят.

История с щастлив край❤️ Днес екипът на Фондация Българска Памет посети Враца, за да предостави поредната помощ на...

Публикувахте от Фондация Българска Памет в Петък, 12 септември 2025 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Семейството продължава да се бори с трудности. Заради тежко заболяване бащата не работи вече близо година и това води до сериозните им финансови проблеми. Днес обаче техният дом изглежда различно – ремонтиран, топъл, с пространство и удобства за всяко дете, благодарение на д-р Врабевски и сдружение “Нова Враца”.

Деца мечтаят – да учат, да станат лекари и да помагат на други хора, така както и на тях им е подадена ръка.

От години д-р Милен Врабевски подпомага финансово многодетни семейства с цел да сведе до минимум битовите трудности в ежедневието им и да осигури условия, при които децата могат да растат в здравословна и спокойна среда с любящи родители.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Семейство помощ Фондация Българска Памет Милен Врабевски
Още от Добрите новини
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес