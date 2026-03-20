Над 3500 недоносени бебета в България са подкрепени през 2025

България е сред страните в Европа с висок брой недоносени деца, детска смъртност и мъртви раждания. Всяко десето бебе у нас се ражда преждевременно или над 6500 бебета годишно, като всяко от тях започва живота си със специализирана медицинска грижа и необходимост от дългосрочна подкрепа. В отговор на това през 2025 г. Фондация "Нашите недоносени деца" значително разширява обхвата на дейността си, достигайки до над 3500 недоносени бебета и техните родители, повече от 500 семейства в уязвима ситуация и 26 неонатологични отделения в страната.

По-добри резултати за 2025

Данните от годишния доклад на фондацията показват конкретни резултати от работата на организацията през 2025. Отчетен е ясен ръст спрямо предходната година. През 2024 г. фондацията е подпомогнала 11 болнични звена, докато през 2025 г. техният брой достига 26. Обученията по първа помощ също се разширяват – от над 90 семейства през 2024 г. до 100 семейства през 2025 г. Сред инициативите с най-голям ефект през годината са тези, насочени към подобряване на условията в неонатологичните отделения, както и тези за осигуряване на информационни ресурси за семействата - най-вече с наръчника "Всичко за недоносените бебета". Тази подкрепа успя да достигне до 26 ключови отделения в страната и да обхване повече от 3500 новородени.

Проблемът е сериозен

Необходимостта от подобни инициативи остава висока – почти 40% от майките на преждевременно родени деца изпитват тревожност или депресивни симптоми, а около 30% от недоносените бебета са изложени на риск от дългосрочни здравословни и развитиeни затруднения. В отговор на тази нужда Фондацията стартира и първа по рода си програма за психологическа подкрепа на родители на недоносени деца още в болнична среда, в едно от най-големите родилни отделения в София. Зад тези резултати стои широка общност от ангажирани хора и организации.

И през 2025 г. дългогодишната инициатива на Фондацията "Да плетем и шием за недоносените бебета" продължава да бъде сред най-успешните. Кампанията обединява над 400 доброволци, които осигуряват над 1800 плетива, дрешки и покривала за кувьози – ключови за предпазване на зрението и нервната система на най-уязвимите недоносени бебета. Дарители, партньори, специалисти и доброволци работят заедно, за да подобрят грижата за недоносените деца и подкрепата за техните семейства.

Как да помогнете

Всеки, който желае да подкрепи дейността на Фондация "Нашите недоносени деца", може да го направи чрез дарение на сайта на организацията или чрез SMS с текст DMS BEBE на номер 17 777.