Полицаят, спасил хората от преобърнатия автобус, получи грамота (СНИМКИ)

Граничният полицай Ивелин Арабаджиев, който в сряда, с риск за собствения си живот, спаси десетки хора при тежкия инцидент с автобус край Малко Търново, беше отличен за проявената смелост. Той получи почетна грамота от областния управител на Бургас Владимир Крумов като признание за бързата реакция и действията му по време на спасителната операция. „Честно казано, не съм очаквал. От човешка страна съм благодарен, че съм оценен – както от началниците си, така и от областния управител“, каза Арабаджиев след награждаването. Полицаят беше сред първите, пристигнали на мястото на катастрофата, при която автобус с украински туристи пропадна в крайпътно дере. Той успя да разбие люка на преобърнатото превозно средство и да помогне за евакуацията на блокираните вътре пътници.

Помощ без колебание

„Колебание нямаше. Всичко се разигра пред мен, чух писъците, слязох надолу и гледката беше трагична“, разказа той. По думите му едва след случилото се е осъзнал колко голям риск е поел.

Снимка БГНЕС

„Имаше момент, в който започнах да обмислям нещата и осъзнах, че наистина е имало опасност“, призна граничният полицай. Той посочи, че подобни критични ситуации не са рядкост в работата на служителите на МВР.

„В ежедневието на полицая винаги има риск. Ситуациите никога не си приличат“, каза още Арабаджиев.

Това е второ по-високо отличие в професионалния му път. Първата награда е получил през 2016 година след участие в спасителна операция край държавната граница.

„Бяхме открили хора, почти измръзнали. Имаше и загинали. Успяхме да спасим останалите“, разказа той.

Снимка БГНЕС

На въпрос дали би действал по същия начин отново, Арабаджиев отговори: „Всичко зависи от ситуацията, но бих помогнал. Смятам, че всеки човек трябва да помага в такъв момент“.

Ако той не беше там, щеше да е по-тежко

Областният управител на Бургас Владимир Крумов обясни, че решението за награждаването е било продиктувано не само от професионализма, но и от човешката реакция на полицая.

„Възхищавам се на самообладанието, което е проявил в първия момент. Той не е имал време да мисли, а е действал автоматично, стабилно и професионално“, каза областният управител.

По думите му именно подобни действия показват истинската роля на полицията.

„Видях хората, които бяха извадени от автобуса – стресирани, ударени, изплашени. За секунда си представих какво е било вътре. Ако този млад мъж не беше там, случаят можеше да бъде много по-тежък“, добави той.

Според областния управител обществото трябва да вижда повече подобни примери. „Това са хора, от които зависят животът и здравето ни почти всеки ден“, заяви той.

Хрипомняме, че при тежкия инцидент загинаха две жени, а десетки хора бяха ранени.