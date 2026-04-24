Спорт:

Полицаят, спасил хората от преобърнатия автобус, получи грамота (СНИМКИ)

24 април 2026, 13:15 часа 404 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Полицаят, спасил хората от преобърнатия автобус, получи грамота (СНИМКИ)

Граничният полицай Ивелин Арабаджиев, който в сряда, с риск за собствения си живот, спаси десетки хора при тежкия инцидент с автобус край Малко Търново, беше отличен за проявената смелост. Той получи почетна грамота от областния управител на Бургас Владимир Крумов като признание за бързата реакция и действията му по време на спасителната операция. „Честно казано, не съм очаквал. От човешка страна съм благодарен, че съм оценен – както от началниците си, така и от областния управител“, каза Арабаджиев след награждаването. Полицаят беше сред първите, пристигнали на мястото на катастрофата, при която автобус с украински туристи пропадна в крайпътно дере. Той успя да разбие люка на преобърнатото превозно средство и да помогне за евакуацията на блокираните вътре пътници.

Помощ без колебание

Колебание нямаше. Всичко се разигра пред мен, чух писъците, слязох надолу и гледката беше трагична“, разказа той. По думите му едва след случилото се е осъзнал колко голям риск е поел.

Снимка БГНЕС

„Имаше момент, в който започнах да обмислям нещата и осъзнах, че наистина е имало опасност“, призна граничният полицай. Той посочи, че подобни критични ситуации не са рядкост в работата на служителите на МВР.

„В ежедневието на полицая винаги има риск. Ситуациите никога не си приличат“, каза още Арабаджиев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Това е второ по-високо отличие в професионалния му път. Първата награда е получил през 2016 година след участие в спасителна операция край държавната граница.

„Бяхме открили хора, почти измръзнали. Имаше и загинали. Успяхме да спасим останалите“, разказа той.

Снимка БГНЕС

На въпрос дали би действал по същия начин отново, Арабаджиев отговори: „Всичко зависи от ситуацията, но бих помогнал. Смятам, че всеки човек трябва да помага в такъв момент“.

Ако той не беше там, щеше да е по-тежко

Областният управител на Бургас Владимир Крумов обясни, че решението за награждаването е било продиктувано не само от професионализма, но и от човешката реакция на полицая.

Възхищавам се на самообладанието, което е проявил в първия момент. Той не е имал време да мисли, а е действал автоматично, стабилно и професионално“, каза областният управител.

По думите му именно подобни действия показват истинската роля на полицията.

„Видях хората, които бяха извадени от автобуса – стресирани, ударени, изплашени. За секунда си представих какво е било вътре. Ако този млад мъж не беше там, случаят можеше да бъде много по-тежък“, добави той.

Според областния управител обществото трябва да вижда повече подобни примери. „Това са хора, от които зависят животът и здравето ни почти всеки ден“, заяви той.

Хрипомняме, че при тежкия инцидент загинаха две жени, а десетки хора бяха ранени.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Катастрофа автобус пострадали граничен полицай ГКПП Малко Търново
Още от Добрите новини
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес