Певицата Андреа открива благотворителна изложба с нейни творби

Изпълнителката Андреа ще открие самостоятелна благотворителна изложба на 4 май в Art Club Diplomat в София. Събитието съчетава представяне на визуално изкуство с кауза, като средствата от изложбата ще бъдат дарени в подкрепа на Център за настаняване от семеен тип "Васил Левски" и Център за настаняване от семеен тип "Христо Ботев" в София. Даренията са предназначени за деца с увреждания, настанени в двата центъра.

Експозицията ще представи различни периоди от творческото развитие на изпълнителката, като включва както ранни картини, създадени, когато тя е била на 15 години, така и нови произведения от настоящата година. По този начин изложбата проследява нейния дългогодишен интерес към визуалното изкуство и стремежа ѝ към художествено изразяване. По време на откриването Андреа ще представи и специално издание на винил, включващо селекция от нейни хитове, създадени в рамките на 20-годишната ѝ музикална кариера, информират от екипа.

"За мен тази изложба е много лична. В нея съм вложила частица от душата си, а най-голямата ми радост е, че чрез изкуството можем да помогнем на деца, които имат нужда от грижа и любов", казва изпълнителката.

Организаторът на събитието Атанас Лазаров отбелязва, че инициативата "Андреа е доказала през годините, че освен голям артист, тя е и човек с огромно сърце. Тази изложба е символ на красотата, успеха и добротата, събрани в една вечер с мисия".

Андреа (с рождено име Теодора Руменова Андреева) е сред популярните български попфолк и поп изпълнителки. Родена е на 23 януари 1987 г. в София. Дебютира на сцената през 2006 г., когато е в каталога на музикална компания "Пайнер", а след това става независим изпълнител. През годините си сътрудничи със чуждестранни артисти като Shaggy, Bob Sinclar и Edward Maya. През годините е печелила множество награди за "Певица на годината" и "Най-прогресиращ изпълнител".