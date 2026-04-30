"Приказка за доброто" събира изкуство и съпричастност в подкрепа на фондация "За Нашите Деца"

30 април 2026, 7:50 часа 248 прочитания 0 коментара
Снимка: ПР
Фондация "За Нашите Деца" и Галерия HERITAGE (ул. "Г. С. Раковски" 68, София) канят всички ценители на изкуството и доброто на благотворителната изложба "Приказка за доброто", която ще се проведе от 5 до 18 май 2026 г. в София. Официалното откриване ще се състои на 5 май (вторник) от 18:30 ч., когато гостите ще могат да се насладят на вдъхновяваща атмосфера, чаша вино и възможността да станат част от значима кауза.

В изложбата участват трима ярки творци:

- Стойчо Зерлиев – утвърден майстор на живописта, чиито картини въздействат със своята дълбочина и вътрешна светлина.

- Благовест Зерлиев – артист с разпознаваем експресивен стил и богато жанрово разнообразие.

- Силвана Пападами – автор на ефирни копринени творби, носещи усещане за магия и финес.

Техните произведения се обединяват около мисията да подкрепят деца с трудности в развитието, деца, лишени от родителска грижа, и деца в риск от изоставяне. 30% от приходите от всички продадени творби ще бъдат дарени в подкрепа на програмите на фондацията.

"Приказка за доброто" е събитие, в което изкуството се превръща в жест на съпричастност. Всяка картина носи послание, а всяка покупка - реална възможност за по-добро бъдеще на дете в нужда.

Фондация "За Нашите Деца" е българска неправителствена организация, която повече от 30 години подкрепя децата в ранна възраст и техните семейства, предоставяйки професионални интегрирани социални услуги.

Весела Софева
