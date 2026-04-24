София ще има панорамна площадка на Витоша

24 април 2026, 9:59 часа
Снимка: Facebook/Столична община
Една от най-красивите гледки към София ще има своя панорамна площадка. Представете си модерно място на върха на Витоша, където гледката спира дъха ти. Скоро площадката на Копитото ще бъде точно това - нашият споделен прозорец към София.

Това обяви във Фейсбук кметът на столицата Васил Терзиев.

Той допълни, че с министъра на земеделието и храните Иван Христанов са подписали меморандум за сътрудничество, "който най-после ни позволява да работим заедно за планината. Досега институциите често действаха отделно и резултатът е видим за всички".

"Всеки, който ходи на Витоша, познава места, които времето бавно "изяжда" - счупени стъпала по мостчетата; заслони, които отдавна не са гостоприемни; чешми, пресъхнали с години. В един момент човек просто свиква с това и спира да очаква промяна. А не би трябвало. Витоша е най-близкото място до природата за жителите и гостите на София и наш дълг е да не я оставяме в това състояние", допълни столичният кмет.

Той обяви, че вместо да си прехвърлят отговорността, с този меморандум от местната власт започват да изпълняват конкретни задачи:

  • Изграждане на панорамна площадка на Копитото - достъпно място, от което всеки може да види София отвисоко
  • Повече сигурност по пътеките - ремонт на мостчета, парапети и обновяване на заслони
  • Връщане на водата в планината - почистване и възстановяване на чешмите по основните маршрути
  • Планината като класна стая на открито - обновяване на базата "Бели брези", където децата на София да откриват магията на планината чрез приключения и учене на открито.
  • По-добра координация между институциите при поддръжката на пътищата и организацията на събития в планината

"С тези задачи целим да върнем живота във Витоша, който не е трябвало да изчезва. Именно затова продължаваме да работим по "Визия за Витоша" - инициативата, с която да превърнем планината в подредено и достъпно място за всички. За нас е важно всеки човек да усеща спокойствие още с първата крачка в гората", заяви Терзиев.

И допълни, че гледката от Копитото ще бъде такава, каквато София заслужава.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
Витоша София Васил Терзиев панорамна площадка
