Втори живот: Лекарите извършиха сложна спасителна операция

24 април 2026, 11:05 часа
Екип на Военномедицинска академия (ВМА) трансплантира черен дроб на 31-годишна жена. Операцията е направена на 23 април (четвъртък) от екипа на проф. Никола Владов. Донорът също е жена – на 48 години. "Операцията протече добре, в момента пациентката е в стабилно състояние, екстубирана, контактна и адекватна", коментира проф. Васил Михайлов, ръководител на трансплантационния екип.

До извършването на сложната интервенция се стигна след донорска ситуация в УМБАЛ "Свети Георги"-Пловдив. Органната експлантация бе направена от екип, начело с д-р Цветан Тричков.

Ръководството на ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот. Признателност за професионализма на специалистите от ВМА, ангажирани на всички етапи, както и към ИА "Медицински надзор" и медиците от УМБАЛ "Свети Георги"-Пловдив за отличната координация при реализирането на процеса.

С извършването на тази трансплантация и благодарение на опита, високата квалификация и добрата организация на екипите, ВМА за пореден път показа, че е водещ център в развитието на трансплантациите в България.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Черен дроб Трансплантация ВМА
