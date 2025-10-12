Най-много чешми в света: Рекордът вече е български

Община Сатовча бе официално призната от Книгата на рекордите Гинес за територията с най-много обществени чешми, съобщи местното ръководство.

Кметът Арбен Мименов уточни, че процесът по потвърждаване е отнел над седем години, включително проверки на място от представители на Гинес, които са посетили произволен брой чешми, за да се уверят, че са функциониращи и обществено достъпни.

„Предварително бяха повдигнати чешмите на GPS координати и на случаен принцип се избираха – 108-ма чешма, 300 чешма, 9-та чешма. Бяха изключително впечатлени и от природата, от гостоприемството, от отношението“, каза Мименов по NOVA.

Кметът заяви, че признанието е важно не само като национална гордост, но и като шанс за развитие:

„Надявам се, че това световно признание ще повлияе и на туризма, и на имиджа на общината“, допълни той.

По този начин Сатовча усети резултата от дългогодишната инициатива на граждани, общински власти и дарители, които са изграждали чешми в населените места като символ на гостоприемство и социална солидарност.

ОЩЕ: 61-годишен наръга полицай в Сатовча