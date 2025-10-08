Мегаполис с богата история: Италианска медия с обширна статия за София

От едната страна, удобствата на модерен метрополис. Oт другата - атмосферата на столица, разположена между Изтока и Запада, с табели все още на кирилица. София, един от най-старите градове в Европа. Така започва статията на авторитетното италианско онлайн издание Corriere.it, което публикува обширна статия за българската столица. Според изданието София е столица, която предлага всичко необходимо - една от най-старите джамии и най-голямата синагога в Източна Европа съжителстват заедно с много прекрасни православни църкви, величествени сгради, паркове и булеварди.

Специално внимание е обърнато и на места, където човек може да се насладите на кухня, базирана на пресни продукти от провинцията и местните ферми, опияняващи подправки и изискани меса, придружени от висококачествени вина и ароматна грапа.

"Град, където можете да пазарувате артикули, които не се срещат никъде другаде, от козметика до розови есенции, символът на страната", пише престижното издание за София.

От статията става ясно, че септември и октомври са най-добрите месеци да се посети София. Времето е все още меко, а есенните цветя цъфтят. Центърът на града е много безопасен, денем и нощем, до голяма степен пешеходен и е удоволствие да се изследва, особено да се открият многобройните малки кафенета, появили се през последните години, дизайнерските магазини.

Не са пропуснати и музеите, паметниците, както и на софийските пазари.