01 октомври 2025, 15:48 часа 339 прочитания 0 коментара
Прожектират благотворително "Великани" - филм за "Капачки за Бъдеще"

На 9 октомври 2025 зала 1 на НДК ще бъде домакин на премиерата на филма "Великани" за благотворителната инициатива "Капачки за бъдеще". Това е повече от филм – това е доказателство, че промяната започва с всеки един от нас. Филмът е не само емоционален разказ за тази кауза, но и реален инструмент да творим ново добро. 100% от приходите от прожекциите ще бъдат инвестирани в закупуването на автоматични външни дефибрилатори за всички държавни средни училища в България.

"Капачки за бъдеще" започва през 2017 г. с идеята да се събират пластмасови капачки за рециклиране и средствата да се даряват за кувьози. Днес това е национална инициатива, благодарение на която над 50 болници са получили апаратура (над 120 кувьоза), бяха дарени линейки, а стотици бебета и деца са получили шанс за живот благодарение на дарената апаратура. Всичко това е възможно заради хилядите хора, които са решили да помогнат – с капачки, с дарения, с доброволен труд или просто с това да разкажат на друг.

Ако залата на на 9 октомври зала 1 на НДК се напълни на премиерата, още през следващия месец 20 училища ще получат дефибрилатори. Ако 100 000 души гледат филма за три месеца – над 600 училища в страната ще разполагат с животоспасяваща апаратура.

Това е кауза, в която всеки има значение. Понякога приносът не е в голямо дарение, а в малкия жест – да заведем приятели на кино или да споделим информацията. Защото заедно можем да направим България едно по-безопасно място за децата.

Запазете своето място в залата ТУК.

За „Капачки за бъдеще“

„Капачки за бъдеще“ е национална доброволческа инициатива, основана през 2017 г. от Лазар Радков. Кампанията започва с простата идея да се събират пластмасови капачки за рециклиране, а средствата да се използват за закупуване на кувьози за болници.

Днес инициативата се е превърнала в символ на гражданска енергия и солидарност. Благодарение на хиляди доброволци и съмишленици от цялата страна са дарени десетки кувьози, апаратура и линейки за болници, а стотици бебета и деца са получили шанс за живот.

„Капачки за бъдеще“ показва, че големите промени започват от малките действия на мнозина. Това е кауза, която доказва силата на общността – че когато всеки даде своя принос, резултатът може да бъде национално движение с реално въздействие.

За Лазар Радков

Лазар Радков е български доброволец, фитнес инструктор и парамедик, роден на 20 юни 1983 г. в Пловдив. Работил е като доброволец в екипите на „Спешна помощ“ и е добре познат със своята активна обществена и просветителска дейност.

Той е основател на фондация „Лазар Радков“ и на инициативите „Капачки за бъдеще“ и „Спасителни клубове за бъдеще“, чрез които вече години наред подпомага здравната система и насърчава доброволчеството. Част от професионалния му път е свързан с фитнеса, здравословното хранене и обучението, като активно води лекции, семинари и вдъхновяващи срещи.

През годините Лазар се превръща в символ на вярата в доброто и в примера, че един човек с кауза може да увлече хиляди последователи. Както отбелязва Forbes България, той олицетворява ценности, вътрешна трансформация и лидерство чрез действие.

Днес той е символ на силата на общността и вдъхновяващ пример за това как една идея може да се превърне в национално движение.

 

 

