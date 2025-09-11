"Те търсят тайната на дълголетието": Село Момчиловци и киселото мляко, което покори Китай

Всяка година стотици китайски туристи се стичат в българското планинско село Момчиловци за фестивал, посветен на местното кисело мляко, известно със своите ползи за здравето и хит сред китайските потребители. Китайските посетители се смесват с местните жители в селото в Родопите, близо до гръцката граница. Производителите на кисело мляко и сирене в региона, много от които говорят китайски, предлагат мостри и продават своите продукти.

Мост към Китай

Азиатските туристи посещават село Момчиловци от 2009 г., когато китайска млечна компания за първи път внася уникалните бактерии на местното кисело мляко, за да произведе своя собствена версия на ферментиралото мляко, сега с марката Mosilian и предлагана в повечето супермаркети в Шанхай или Пекин.

"Българското кисело мляко е много популярно в Китай, затова искаме да го опитаме тук“, каза азиатски турист.

Наука за дълголетие

Още в началото на XX век учените Стамен Григоров и Ели Мечников изследват връзката между киселото мляко и дълголетието. Днес ролята на Lactobacillus bulgaricus е призната като ключова за здравето и имунитета.

"Българското кисело мляко съдържа Lactobacillus bulgaricus и други бактерии, уникални за региона, които имат благоприятен ефект върху здравето, имунната система и в крайна сметка върху самото дълголетие", отбелязва Пенка Петрова, директор на Института по микробиология към Българската академия на науките.

„Българското кисело мляко може би е първият пробиотик в света и е използван за лечение на различни заболявания. Всеки бактериален щам, изолиран от домашно приготвено кисело мляко, има различни свойства“, добавя тя. Няколко скорошни международни научни проучвания потвърждават тезата, че ферментиралите млечни продукти от България имат ползи за здравето.

Местното кисело мляко се прави както от краве, така и от овче мляко, а свойствата му варират в зависимост от сезона. „През пролетта, когато животните пасат прясна трева, киселото мляко има специфични характеристики, докато през есента, когато тревата е по-суха, млякото е по-гъсто“, казва 37-годишният Димитър Данчев, животновъд от четвърто поколение в региона.

95-годишната Митра Парева каза, че киселото мляко е част от целия ѝ живот. „Киселото мляко е полезно“, обяснява тя.