Все повече българи осиновяват животни

Животът с домашен любимец е много по-пълен и смислен. Близо половината от домакинствата в България (около 46%) споделят живота си с поне един домашен любимец. Според официалната статистика у нас се наблюдава устойчива тенденция на засилен интерес към отглеждането на животни, като котките за първи път изпреварват кучетата по численост в домашна среда.

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Домашни любимци в България

Общият брой на регистрираните и отглеждани у нас четириноги надхвърля 1.56 милиона, като в тази бройка не влизат птиците, гризачите и аквариумните рибки. Около 10% от българските семейства пък са избрали съвместното съжителство и на двата вида в един дом. Статистиката, обаче, не отчита собствениците на екзотични животни като костенурки, змии, и др.

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Към днешна дата около 817 000 котки се изтягат в нечие легло или диван. Заради липсата на необходимост от ежедневни разходки в слънце, сняг, дъжд и пек котките са предпочитаният избор за градска среда и по-малки апартаменти.

В българските домакинства живеят и около 752 хил. кучета. Макар да са на второ място по брой, разходите за тяхната храна, аксесоари и ветеринарни грижи в България остават по-високи на годишна база. И тук статистиката не отчита стопаните на екзотични животни, за които ветеринарните разходи традиционно са по-високи.

Бездомни животни

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Паралелно с ръста на домашните любимци, в България се отчита и качествена промяна в манталитета на хората по отношение на бездомните животни. Според официалните отчети на Министерския съвет за изпълнението на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, процентът на осиновяванията от общински и неправителствени приюти бележи устойчив скок спрямо броя на заловените животни.

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За последните пет години (2022–2026 г.) българските граждани са променили съдбата и са дали нов дом на близо 20 000 кучета от приюти в цялата страна. Общият брой на уличните кучета в България намалява средно с 10-12% на всеки две години. В същото време делът на хората, които избират безпородно животно пред такова с родословие от развъдник, расте, предаде БГНЕС.

Най-висока активност в осиновяването на кучета и котки отчитат големите общини с развити доброволчески мрежи – София-град (чрез ОП „Екоравновесие“), Бургас, Варна, Русе, Перник и Велико Търново.

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