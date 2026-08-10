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"Бърза помощ" за животни: Първата зоолинейка вече спасява в цяла България

10 август 2026, 9:35 часа 868 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Бърза помощ" за животни: Първата зоолинейка вече спасява в цяла България

Първата зоолинейка в България вече е факт. Тя ще спасява бедстващи животни на територията на цялата страна напълно безплатно. Линейката е дарена на доброволческата организация "Бандата на безгласните" от двама нейни членове. За животните в нея ще се грижат както представителите на групата, така и екипи от специалисти.

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"Каузата е свързана с нашия начин да покажем, че ние сме срещу насилието над животни. Актът на добро е форма на действие. Вече има много регистрирани издевателства над животни, които ми повлияха. Установих, че няма зоолинейка, отидохме до Италия и взехме хуманитарна линейка", разказа в ефира на Нова телевизия Владимира Кабарова от "Бандата на безгласните".

Линейката е изрисувана с различни анимации, за да може животните да се чувстват добре. В нея има кислород, носилка, маса, на която ще се извършват спешни манипулации, и диванче. Клетката е голяма и ще могат да бъдат транспортирани няколко животни, има и дефибрилатор.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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