Кабинетът "Радев":

Когато си попаднал насред хаоса: ВИДЕО, от което допаминът ви е гарантиран

24 юни 2026, 22:30 часа 816 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Когато си попаднал насред хаоса: ВИДЕО, от което допаминът ви е гарантиран

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Това е погледът, когато си попаднал насред хаоса, в самото око на бурята и вече нищо не зависи от теб!

Леопардът романтик: Вашата доза допамин за днес

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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