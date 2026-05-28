Проектът "Розино" трябва да се обсъжда с факти, а не с неверни внушения и страх

Във връзка с публикация в Actualno.com със заглавие "Радиация, тежки метали, замърсяване, наводнения: Гърция ни се накара за златодобивна мина в Източните Родопи", в която фактическата информация е смесена с интерпретации и с възпроизведени Facebook статуси на Тома Белев и Албена Симеонова, "Тинтява Експлорейшън" АД заявява в официална позиция категоричното си несъгласие с начина, по който са представени проект „Розино“, процедурата по ОВОС, позицията на Република Гърция и техническите решения по проекта

Публикацията смесва официални процедурни бележки, експертни въпроси, активистки оценки и медийни внушения. Така у читателите се създава впечатление за вече доказан екологичен риск, за категорична забрана от страна на Гърция и за неизбежна опасност за реките, хората и природата. Това впечатление абсолютно не отговаря на фактите.

Не е вярно и внушението, че местната общност е единодушно против проекта. В Ивайловград е създаден инициативен комитет в подкрепа на проект "Розино", зад който са застанали 1198 местни жители с подписите си. Това показва, че в общината има реална и значима гражданска подкрепа, която не може да бъде премълчавана. Част от хората имат съмнения, но друга значителна част вижда в проекта шанс за работни места, инвестиции и развитие на Ивайловград. За да има достъп до факти, документи и разяснения, е създаден и информационният сайт info-rozino.com, от който всеки желаещ може сам да се информира за проекта. Тази подкрепа обаче често остава извън медийния фокус, докато отделни критични позиции се представят като цялостна обществена нагласа. Същият проблем се наблюдава и при начина, по който е представена позицията на Република Гърция — процедурни бележки и въпроси са превърнати във внушение за окончателен отказ.

Първо, Република Гърция не е "забранила" проекта и не е постановила окончателен отказ. Гръцката страна участва в трансграничната процедура по ОВОС и е представила бележки и въпроси към доклада. Те ще получат подробен официален отговор от възложителя по установения ред чрез компетентните органи. Въпросите не са доказани факти. Бележките не са забрана. Искането за допълнителни уточнения не е установено нарушение. Компетентните органи следва да преценят проекта въз основа на пълния доказателствен материал, а не въз основа на тревожни заглавия.

Второ, положителната оценка за качеството на ДОВОС не е окончателно разрешение за добив, не е разрешение за строителство и не е "скандал". Тя означава, че докладът е приет като достатъчна основа, за да продължи процедурата към следващите ѝ етапи — обществен достъп, становища, обсъждания, отговори и окончателна преценка от компетентния орган. Процедурата е публична, документите са достъпни, а трансграничното участие е осигурено по установения ред.

Трето, проектът е разработен при подход на нулево заустване. Производствени, технологични и контактни води не се предвижда да бъдат изпускани в Юрен дере, Арпа дере, Бяла река, Луда река/Еритропотамос или Еврос. Водите се събират, управляват и използват в оборотен цикъл в рамките на технологичната система. Проектът не предвижда водовземане от Бяла река. Следователно внушенията, че Бяла река ще бъде пресушена или че производствени води ще бъдат изпускани към гръцка територия, не съответстват на проектните решения.

Самото наличие на хидрографска връзка по посока Юрен дере – Арпа дере – Бяла река – Луда река/Еритропотамос – Еврос не доказва трансграничен риск. За да има такъв риск, трябва да има източник на замърсяване, неконтролиран път на пренос и достигане на замърсител до чувствителен рецептор в значими концентрации. Проектните решения прекъсват именно този механизъм чрез липса на заустване, събиране на контактните води и затворен воден цикъл.

Четвърто, внушенията с думи като "радиация", "арсен", "живак", "уран", "олово" и "тежки метали" са опит за сплашване, а не доказателство за риск. Нито един от тези елементи сам по себе си не означава замърсяване. Решаващо е дали има реален механизъм те да бъдат освободени, пренесени и да достигнат до хора, води, почви или екосистеми в опасни концентрации. Такъв механизъм по проекта "Розино" не е установен. Няма заустване на производствени и контактни води в реки, за това страховото изброяване на химични елементи не е експертиза, а манипулация.

Проектът "Розино" не е уранов проект, не предвижда добив на уран и не предвижда преработка на радиоактивна суровина. Позоваването на "радиация" в заглавието, без доказан радиационен риск, е тежко внушение. По същия начин твърдението "има арсен в рудата" не означава "ще има замърсяване с арсен". Анализите разглеждат реалното геохимично поведение на рудата, откривката и флотационния отпадък, а не изолирани думи, използвани за внушаване на страх.

Пето, хвостохранилището не е "езеро с отрови". Предвидено е инженерно съоръжение за управление на сгъстен флотационен отпадък (чист фин пясък), с ограничено съдържание на свободна вода, разделяне на чисти и контактни води, дренаж, контрол, мониторинг и последваща рекултивация. Сравненията със стари хвостохранилища от миналото са некоректни, защото съвременният проект се оценява по конкретните си параметри, европейски изисквания, съвременни технически стандарти и разрешителни режими.

Твърдението, че "инцидентът е неизбежен", е безотговорно и недоказано. Нито един сериозен инженерно-екологичен анализ не работи с лозунги като "неизбежно", без конкретна оценка на конструкцията, водния баланс, геотехническите параметри, аварийните сценарии, мониторинга и мерките за безопасност. Хипотетични крайни сценарии не могат да бъдат представяни като реална прогноза.

Шесто, темите за "Натура 2000", Бяла река и защитените видове са важни, но не могат да бъдат използвани като емоционален инструмент за предварително отхвърляне на проекта. По проекта е изготвена оценка за съвместимост, а законът не забранява автоматично всяка инвестиционна дейност в близост до защитени територии или видове. Законът изисква конкретна оценка, мерки и решение на компетентен орган.

Не е вярно твърдението, че "такива проекти вече не се правят в ЕС". Минен добив има именно в едни от най-развитите и екологично взискателни държави в Европа — Швеция, Финландия, Германия, Австрия, Ирландия, Испания и Португалия. В Швеция работят големи рудници като Kiruna и Aitik, във Финландия — Kevitsa, Kittilä, Kemi и Terrafame, а в Германия и Австрия също има действащ добив на суровини. Европейският модел не е забрана на минната дейност, Проектите се случват но разбира се при строг контрол, модерни технологии, разрешителни режими, мониторинг и ясна отговорност. По същия стандарт следва да бъде оценяван и проектът "Розино" — по закон, факти и експертиза.

"Тинтява Експлорейшън" АД уважава правото на институциите, местните общности, гражданите и неправителствените организации да поставят въпроси. Всеки сериозен въпрос трябва да получи експертен отговор. Но има разлика между въпрос и манипулация. Има разлика между бележка в процедура и медийна присъда. Има разлика между хипотетичен риск и доказано въздействие.

Проектът "Розино" трябва да бъде оценен по закона, не по лозунги. Обществото има право на информация. Но има право и на вярна информация. Страхът не може да замести експертизата. Внушението не може да замести доказателствата. А публичният дебат за бъдещето на Ивайловград трябва да се води отговорно, почтено и с уважение към фактите.

