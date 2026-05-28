Новият директор на „Герена“: За голям тим като Левски, 17 години без титла са твърде много

28 май 2026, 11:37 часа 524 прочитания 0 коментара

Георги Костадинов е един от последните български футболисти, които оставиха следа и зад граница. Мечката е шампион и носител на Суперкупата на Кипър с гранда АПОЕЛ Никозия. Новият спортен директор на Левски разказа пред местна медия как се е стигнало до триумфа с тима от „Герена“. Костадинов беше върнат и към периода си в АПОЕЛ.

„Никой не вярваше, че ще спечелим титлата“

„Преживяхме фантастични моменти. Спечелихме титлата с Левски. Това е най-големият клуб в България. И не беше триумфирал в шампионата от 17 години. Завоювахме я за отбора, феновете и за нас футболистите. Това е невероятно чувство. За голям тим като Левски е твърде много да чака толкова години за титла. Ето защо тя е много специална. Това е отбор, който е подобен на АПОЕЛ Никозия и също премина през трудни времена и се завърна там, където е мястото му. Съгурен съм, че и кипърският гранд ще стори същото“, каза 35-годишният Костадинов пред balla.com.cy.

„Никой не вярваше, че ще спечелим титлата. Лудогорец е силен отбор, който бе постоянен шампион през последните 14 години. Има огромен опит и в евротурнирите. Но Левски изгради много добър отбор и показахме през сезона, че заслужаваме титлата. И в края успяхме да я спечелим“, добави още той.

Вече бившият халф разказа и защо се е разделил с АПОЕЛ.

„Напуснах, защото имах проблеми с треньора Маноло Хименес. Имах подкрепата на президента и ръководството, но когато наставникът не те иска, трябва да си тръгнеш. Беше трудно решение, тъй като бях основен футболист. Дадох всичко от себе си на терена, но се завърнах в отбора на сърцето си. Имам много приятели в АПОЕЛ. Уважавам хората там и те ми показват любовта си при всяка възможност. Дали мога да се завърна в клуба? Никой не знае какво му е отредило бъдещето“, каза шампионът с Левски.

