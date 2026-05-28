Филмови професионалисти от 14 държави ще журират в "Дворецът на културата" през 2026 г.

"В рамките на предстоящото си 23-то издание Международният фестивал за късометражно кино "Дворецът на културата" посреща жури от различни области на филмовата индустрия от 14 различни държави. 22-ма експерти, разпределени по конкурсните категории на фестивала, ще оценяват и излъчват победители в състезателната програма на фестивала" – споделя Цанко Василев, директор на събитието.

Игралните филми журират:

МарБел (Великобритания) – филмов критик с дългогодишна кариера в областта на филмовата критика и журналистиката. Негова е платформата "Director`s Talk", където представя както известни режисьори от съвременното кино, така и изгряващи имена в индустрията.

Тициана Пелузи (Швейцария) – програматор на фестивала за късометражно кино Internationale Kurzfilmtage Winterthur. Член е на екипа му още от самото създаване на филмовия форум. През 2026 г. се провежда юбилейното му 30-то издание.

Лий Найт (Великобритания) – актьор и режисьор, номиниран за наградата "Оскар" през 2026 г. с игралния си филм "А Friend of Dorothy". Лий Найт представи филма си и пред публиката на "Дворецът на културата" на последното издание на фестивала през 2025 г. в рамките на конкурсната програма. Член на Академията за филмови изкуства и науки в САЩ.

Гл. ас. д-р Богомил Калинов (България) – сценарист и режисьор. Преподава в Нов български университет в дисциплини по филмопроизводство и писане на сценарий за игрално, документално и научно-популярно кино.

Марк Бренън (Великобритания) – режисьор. След успеха на първия си късометражен филм "Tea For Two", съосновава филмовия фестивал Exit 6 – квалифициращ за Британските филмови награди за независимо кино BIFA и включен в списъка на 100-те най-високо оценени фестивала в платформата FilmFreeway. Стратег и координатор по фестивално разпространение в агенцията Festival Formula.

Яков Попоски (Северна Македония) – основател и директор на Международния фестивал за късометражно кино DRIM в Струга. Като сценарист Попоски работи с изявени имена от Македонската филмова индустрия. Алумни на програмата за нови таланти и млади кинопрофесионалисти на фестивала в Сараево, където печели наградата за Най-добър питч.

Анимационните филми журират:

Жоао Гонзалес (Португалия) – режисьор, аниматор и илюстратор. Лауреат на Седмица на критиката на кинофестивала в Кан, където печели наградата за най-добър късометражен филм с анимацията си "Ice Merchants". Филмът по-късно получава и номинация за "Оскар". До този момент това е най-награждаваният португалски филм, с повече от 150 международни отличия.

Паоло Гаудио (Италия) – режисьор, сценарист, аниматор и продуцент. Известен е с експерименталните си подходи и техники. Последният му късометражен филм е отличен на фестивала "Дворецът на културата" през 2025 г. От 2014 г. е член на редакционния екип на InGenereCinema.com. Създава поредица от документални филми, посветени на италианската хорър сцена. Преподава в Рейнбоу академи и Академията за изящни изкуства в Рим.

Моника Сантош (Португалия) – визуален артист и режисьор на анимационни филми. Отличена с две награди "София" на Португалската филмова академия и с номинация за "Сезар" от Френската филмова академия. Сред най-разпознаваемите ѝ филми са "Amelia & Duarte" и "Entre Sombras", в които тя експериментира с различни жанрове и симбиозата между тях. Член на Португалската филмова академия и Американската академия за филмови изкуства и науки.

Константин Бронзит (Русия) – режисьор на анимационни филми. С над 200 отличия в биографията си, включително три номинации за "Оскар" и номинация за награда "Сезар" на Френската филмова академия. Негови филми са представяни и в България от "Дворецът на културата", като в тазгодишното издание в специална програма ще може да бъде видяна и най-новата му творба.

Марта Соуса Рибейро (Португалия) – режисьор на анимационни филми. Завършила е специалностите Изобразително изкуство и Театър и кино. Съосновател на продукционната компания VIDEOLOTION. Продуцира късометражни и пълнометражни филми, видео инсталации и сериали.

Зураб Диасамидзе (Грузия) – режисьор на анимационни филми. Директор на Международния анимационен фестивал Tofuzi в Батуми. Преподавател по режисура на анимационно кино в Тбилиси.

Документални филми журират:

Нати Жункал (Португалия) - продуцент на игрално и документално кино от Португалия. Алумна на New York Film Academy, EAVE и Raindence London Film School. Продуцираните от нея филми жънат успехи на престижни кино форуми в Европа и света.

Симон Пане (Франция) – режисьор на документални и игрални филми. Професионалният му път го отвежда в Северна Африка, където заснема "Nobody Dies Here", отличен като най-добър документален филм на фестивала "Дворецът на културата" преди близо 10 години. Последният му късометражен филм "The Boy With the White Skin" е с множество отличия от световни кинофоруми и влиза в краткия списък за наградите "Оскар".

Анка Паунеску (Румъния) – Програматор на първия в света фестивал за документално кино DOC Leipzig. Успешен продуцент и търсен консултант в областта на документалното кино от различни институции, фестивали и програми.

Матей Йерман (Словения) – режисьор на документално и експериментално кино. Работи като програматор за Словенската държавна филмотека, където редовно организира събития и курира програми за популяризиране на различни форми и жанрове в съвременното киноизкуство. Съ-директор и програматор на Международния фестивал за късометражно кино FEKK в Любляна.

Джулия Ескола (Германия) – филмов експерт. Завършва режисура и история и теория на киното. От 3 години е в екипа на немския център за късометражно кино – AG Kurzfilm, където активно се занимава с експорт и промоция на филми и артисти, международни отношения и връзки с филмови фестивали.

Слави Ангелов (България) – журналист и режисьор на документални филми. Сред филмите му са заглавията "8 години робство", "233 метра между живота и смъртта", "Защитен свидетел". Главен редактор на "168 часа" и сп. "Космос". Един от сценаристите на криминалната линия в хитовия сериал "Под прикритие".

Соня Моргенталова (Чехия) – културен мениджър и специалист по Теория на киното. От 2017 г. ръководи обучителни програми в института MIDPOINT, насочени към развитие на късометражни и пълнометражни филми. Соня Моргенталова ще журира в конкурса за подпомагане производството на нови късометражни филми, част от програмата за професионално развитие FILMER FORGE на "Дворецът на кутурата".

В конкурса за нови късометражни проекти ще оценява и г-жа Кристин Жондр (Франция) – завеждащ департамента за късометражно кино към Unifrance от 20 години.

Калоян Василев (България) – ръководител на програмите FILMER FORGE и NEXTDOOR NETWORKING на Международния фестивал за късометражно кино "Дворецът на културата", е третият член на журито по оценяване на представените проекти.

Последният член на журито в конкурса е Файзал Куреши (Великобритания) – сценарист и продуцент на документални и игрални филми. Дълги години сътрудничи на BBC. Сред отличията му фигурират BAFTA – награда на Британската филмова академия и номинация за ЕМИ. Продуцент на един от най-провокативните филми за Майкъл Джексън. Гост-преподавател по продуцентство в Куба.

"Дворецът на културата" е квалифициран от Американската академия за филмови изкуства и науки в САЩ да изпраща победителите си в конкурсите за най-добър игрален, най-добър анимационен, най-добър документален и най-добър национален филм. От 2017 г., фестивалът предлага по един късометражен български филм за участие в надпреварата за наградите "Оскар".

23-и Международен фестивал за късометражно кино "Дворецът на културата" е част от Националния културен календар за национални прояви и чествания на събития и бележити дейци за 2026 г. и се организира от фондация "Международен фестивал за късометражно кино "В Двореца" и Общинска фондация "Култура Перник", с подкрепата на Министерство на Културата на Република България, Община Перник, ИА "Национален филмов Център" и НФ "Култура".