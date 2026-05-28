Лекари срещу агресията: Искат боди камери и паник бутони

Заради зачестилите случаи на агресия срещу медици лекари и медицински работници настояват за боди камери и паник бутони в линейки и лечебни заведения.

"Всеки ден се сблъскваме с различни случаи - политравми, мозъчни инсулти, инфаркти. Всеки пациент смята, че неговото състояние е най-спешно", коментира Валя Величкова, парамедик от "Пирогов" с 27 години опит.

Поради тази причина агресията от пациентите да е почти ежедневие за медицинските работници в цялата страна.

"Нанасят обиди и се стига до търсене на съдействие от органите на МВР и охраната. Особено нощно време агресията е много, много честа. Всичко рефлектира първо върху нас, защото все пак сме на първа линия", казва Величкова.

"Има хора, които идват под влиянието на алкохол, на наркотици. Хората, които работят в тези екипи, са обикновени - те също имат своите емоции. Поклон пред тях, защото независимо от това, че най-често попадат на словесна и физическа агресия, те продължават да работят", заяви директорът на "Пирогов" д-р Валентин Димитров пред Нова тв.

Всеки втори лекар е бил жертва на агресия

В края на миналата година беше публикувано национално представително проучване на "Тренд", поръчано и платено от Българския лекарски съюз, според което повече от половината лекари у нас са ставали жертва на вербална агресия по време на работа.

7% от медиците обявяват, че са били обект и на физическо посегателство. Над 40% от българите пък са на мнение, че лекарите сами са виновни за отношението към тях.

"Агресията срещу лекар не е просто нападение над отделен човек. Това е удар срещу здравната система и срещу правото на всеки пациент да получи адекватна грижа", каза д-р Николай Брънзалов, председател на БЛС.