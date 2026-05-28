Край бреговете на Турция: Атака с дронове в Черно море

Атаките с дронове изглежда надхвърлиха зоната на войната в Украйна, тъй като три танкера са били атакувани от безпилотни летателни апарати в Черно море близо до северното крайбрежие на нашата южна съседка Турция, съобщават The Jerusalem Post и Turkiye today, позовавайки се на информация на корабната агенция Tribeca. „На мястото на инцидента бяха изпратени лодки за крайбрежна безопасност. Съобщава се, че всички членове на екипажа на трите кораба са в добро състояние“, съобщи корабната агенция.

Към момента нито Русия, нито Украйна са поели отговорност за атаката.

Танкерът James II , плаващ под флага на Палау и пътуващ с баласт, е бил ударен в машинното си отделение на около 80 километра северно от района на Туркели и на 74 километра от пролива.

Още два танкера са ударени по време на операция „кораб срещу кораб“. Танкерите „Алтура“ и „Велора“ , и двата плаващи под флага на Сиера Леоне и също пътуващи в баласт, са били нападнати в близък район, докато са извършвали операция „кораб срещу кораб“ по време на инцидента, съобщи „Трибека“.

Последната атака с дронове в Черно море

Припомняме, че на 18 май според украинските военноморски сили Русия е нападнала кораб, превозващ китайски граждани. На 18 май сутринта руски безпилотен летателен апарат е атакувал товарния кораб KSL DEYANG, използван от китайската компания Nanjing King Ship Management и намиращ се в морето в близост до Одеска област на Украйна.