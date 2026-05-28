Проблемите на Анчелоти се множат: Неймар напусна лагера на Бразилия

Футболната суперзвезда Неймар пропусна първата тренировка на националния отбор на Бразилия преди Мондиал 2026, за да премине през медицински прегледи, поставяйки участието му в надпреварата Северна Америка през следващия месец под съмнение, съобщава Ройтерс. Бразилската футболна конфедерация потвърди, че 34-годишният нападател, който се възстановява от контузия в десния прасец, не е взел участие в закритата сесия в тренировъчния център Гранжа Комари и е бил изпратен в частна клиника в Терезополис.

Лекарският щаб на „селесао“ ще има последна дума

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Neymar was not able to train on Brazil's first day of training prior to the World Cup.



· Neymar apparently had pain in his calf when trying to train, so he had to stop.



· He spent the day at a clinic in Rio de Janeiro, where he got multiple tests done.



·… pic.twitter.com/yDcKpjTpjG — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 28, 2026

„Няма да публикуваме допълнителна информация, докато медицинският щаб на бразилския национален отбор не завърши прегледите си“, написаха от ръководния орган на футбола в страната. „Селесао“ ще проведе още три сесии в Гранжа Комари преди да изиграе приятелски мач срещу Панама на стадион „Маракана“ в неделя.

Селекционерът Карло Анчелоти все още не може да разчита на други трима футболисти, които бяха сред 26-те повикани от италианския специалист за Световните финали през следващия месец. Това са Габриел Магаляеш и Габриел Мартинели от Арсенал, както и Маркиньос от Пари Сен Жермен, които имат ангажимент с клубните си отбори във финала на Шампионската лига в събота.

След двубоя срещу Панама, Бразилия играе срещу Египет за последната си контрола на 7 юни, преди да започне участието си група „C“ на Мондиала срещу Мароко на 13 юни. Останалите отбори, срещу които ще се изправи южноамериканската страна в груповата фаза на Мондиал 2026, са Шотландия и Хаити.

ОЩЕ: Първоначалният план се срина: Неймар е под въпрос за Мондиала след лоши новини от щаба на Бразилия