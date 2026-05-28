Бонев към Терзиев: Не, кмете, твоята работа не е да си бизнесмен, който сключва сделки

Кметът на София Васил Терзиев да издаде заповед за промяна на подробния устройствен план (ПУП), за да спре строежа на 22-етажната сграда в ж.к. "Младост". Това призова председателят на групата на "Спаси София" Борис Бонев в Столичния общински съвет (СОС). Днес СОС трябва да обсъди върнатото решение от кмета за скандалния строеж на бул. „Александър Малинов“. Бонев подчерта, че Столичната община, кметът на София и СОС не трябва да бъдат брокери на имоти.

По думите му икономическата и финансова изгода за общината не може да бъде аргумент, защото качеството на живот не се измерва с пари, а със зелени площи, детски градини, болници, училища, паркинги, инфраструктура и тротоари. Точно поради тази причина за рекордно кратко време бяха събрани 2000 подписа от граждани, които казват „не“ на строежа. Бонев изтъкна, че вчера се проведе и втори пореден протест срещу издигането на 75-метровата сграда.

"Младост" не може повече да бъде строителна площадка и арена на икономически интереси", каза лидерът на "Спаси София". Според него изход от ситуацията има и той е кметът Терзиев да издаде заповед за промяна на ПУП на терена, с което да се промени предназначението му в зелена площ.

Бонев даде за пример заповедта на кмета Терзиев, издадена за служебно изменение на Подробния устройствен план за 215-метровия небостъргач до търговския център на бул. „Черни връх“ и бул. „Тодор Каблешков“. При 100% частен терен кметът е издал заповед за промяна на ПУП.

"При 92% общински терен кметът мълча две седмици, а когато журналистите го попитаха какво е мнението му, той каза, че икономическият интерес на общината е добре защитен. Не, кмете, твоята работа отдавна не е да си бизнесмен, който сключва сделки, а да защитаваш обществения интерес", обърна се Бонев към Терзиев. Той призова столичният кмет да издаде същата заповед и там да бъде предвидено създаването на зелена площ.

На 30 април СОС одобри учредяване на правото на строеж на 22-етажна сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район „Младост" срещу обезщетение в равностойни обекти. Бъдещият строеж предизвика два протеста на жители на „Младост" и на столицата.