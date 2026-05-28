Правосъдният министър иска Сарафов да напусне напълно съдебната система

Правосъдният министър Николай Найденов заяви, че подадената оставка на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба е само „първа крачка“, но не и достатъчна мярка. По думите му бившият и.ф. главен прокурор трябва да напусне изцяло съдебната система, а не да остава в нея като редови следовател.

„Не бих го поздравил за тази оставка, защото очакванията бяха други. Ако трябва да го поздравя, бих го направил половинчато, защото той половинчато изпълни това, което се очакваше“, коментира Найденов преди заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Министърът подчерта, че фактът, че Сарафов вече не е „на върха на съдебната система“, е стъпка към освобождаване от зависимостите, които според него се свързват с името на бившия ръководител на държавното обвинение. Още: Сарафов усети накъде духа вятърът: Прокурорите, работили по делата "скелети", да проговорят

„Фактите са, че той вече не е на върха на съдебната система. Оттук нататък процедурата продължава, а как ще приключи или ще продължи, зависи от органите, които са упълномощени да решат този правен спор“, заяви Найденов.

Правосъдният министър настоява дисциплинарната процедура срещу Сарафов да продължи и напомни, че вече е обжалвал пред Върховния административен съд отказа на Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство. Още: "На Сарафов му е казано "заповядвам ти да си отидеш": Диана Дамянова за промените в съдебната система (ВИДЕО)

„Мотивите в искането за дисциплинарно производство са достатъчно ясни и изчерпателни. Оставянето без разглеждане на това искане означава, че въпросите остават без отговор. Именно затова дисциплинарното производство следва да продължи. Съдът трябва да се произнесе, какъвто е редът в една демократична правова държава“, каза още министърът.

Искането за проверка срещу Сарафов първоначално беше внесено от служебния министър Андрей Янкулов, а Найденов обяви, че също го подкрепя, тъй като според него има достатъчно основания да се провери дали твърденията срещу бившия и.ф. главен прокурор отговарят на фактите.

По повод въпроса дали Сарафов ще получи обезщетение от 20 заплати след напускането на ръководния пост, Найденов заяви, че това решение не зависи от правосъдния министър.

Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, след което Прокурорската колегия на ВСС я прие и го преназначи като редови следовател в НСлС. Още: Анна Бодакова: Проблемът не е само в конкретната личност, а в начина, по който функционира съдебната система

Министърът съобщи още, че на 4 юни предстои среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. По думите му разговорът ще бъде свързан с процедурата по избор на българските делегирани европрокурори, както и с казуса около Теодора Георгиева.