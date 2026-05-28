Вигенин за оставката на Сарафов: Задуха друг вятър, но истинската съдебна реформа тепърва предстои

Евродепутатът смята, че незаконните сгради във Варна трябва да бъдат сринати или конфискувани за обществени нужди

„Оставката на Борислав Сарафов донякъде показва, че духа друг вятър, че се очакват промени и че той няма намерение да остава на амбразурата и да защитава статукво, което вече няма политически гръб зад себе си. Но реформата тепърва предстои.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в коментар по темата за съдебната реформа и оставката на Борислав Сарафов.

Според Вигенин съществува риск промените да останат само на повърхността, ако липсва реална политическа воля за дълбока трансформация на системата. „Има известен риск това да бъде просто начало на прегрупиране в системата, защото тя е способна и на това. Но всичко зависи преди всичко от политическата воля на мнозинството“, предупреди той.

По думите му важният въпрос е не само кой ще заеме ръководните позиции, а какви хора и по какви критерии ще бъдат избрани във Висшия съдебен съвет и какъв сигнал ще бъде изпратен към самата система. „Важен е и въпросът как самата система ще отговори отвътре, защото промените по върховете са важни, но още по-важно е какъв процес ще започне вътре в съдебната система“, коментира Вигенин. Той обърна внимание, че досега критичните гласове в съдебната система често са били под натиск и именно затова сегашният момент може да се окаже повратен. „Въпросът е дали тази промяна на върха ще отвори възможност системата да започне да се прочиства отвътре. Това е голямото предизвикателство“, смята евродепутатът.

Кристиан Вигенин е на мнение, че реформата не може да бъде оставена единствено в ръцете на политиците: „Не можем да чакаме само депутати или премиери да решат проблема. Промяната трябва да дойде и от самите хора в системата, които искат тя да работи нормално.“

На въпроса дали Сарафов трябва да остане в системата като редови следовател, Вигенин отговори, че евентуалните проверки срещу него трябва да продължат. „Това, че вече не заема тези постове, не означава, че не може да бъде разследван и проверяван. Това, което е започнато, според мен е логично да продължи“, смята той. По думите му, ако бъдат установени нарушения, трябва да има и отговорност.

По темата за незаконното строителство край Варна Вигенин изрази сериозни съмнения относно произхода на средствата за изграждането на обектите. „Кой инвеститор би вложил толкова много пари в нещо, което знае, че е незаконно?“, попита реторично той. Според него случаят носи ясни белези на корупция и политически чадър, тъй като институциите са били информирани, но строителството е продължило.

„Това означава, че това са пари, които най-вероятно произтичат от контрабанда, от мафиотски сделки. Когато институциите са знаели за това - и местната власт, и ДАНС, и Министерството на околната среда и водите - и въпреки това всичко е продължавало, е, кой слага чадър и се поставя под риск, ако не е достатъчно добре компенсиран?“, попита реторично евродепутатът. „Трябва тотално да се разплете цялата схема“, заяви Вигенин. Той коментира, че най-ясният знак, че в държавата има ред, би бил, ако незаконното строителство бъде премахнато или конфискувано за обществени нужди.

Евродепутатът засегна въпроса за мерките срещу високите цени и икономическата ситуация в страната. По думите му трябва да се търси баланс между защитата на потребителите и подкрепата за бизнеса. „Не трябва да се допуска с определени мерки да наказваме малкия и средния бизнес, който и без това е поставен под сериозен натиск в трудна икономическа ситуация. Не трябва да се отива в крайности“, предупреди той.

Вигенин коментира и темата за безвизовото пътуване до САЩ и обвързването му с разполагането у нас на американски самолети. „Подобен подход е нелогичен и няма да доведе до резултат“, заяви той и поясни, че отпадането на визите зависи от ясни критерии, свързани основно с процента отказани визи. „За мен по-важният въпрос е друг - българското общество няма достатъчно информация какво точно се случва с разположените у нас самолети, какви мисии изпълняват и има ли рискове за България. Имаме нужда първо от пълна прозрачност и второ - нека да кажем, че БСП е категорично против тези самолети да стоят там“, заяви той. Според него България не трябва да бъде въвличана, дори косвено, във война, която няма адекватен завършек, и не бива по никакъв начин да се чувстваме ангажирани с нея.

По отношение на външнополитическата ситуация и войната в Украйна евродепутатът посочи, че Европа има нужда от нов подход и по-силен акцент върху дипломацията. „Европейският съюз няма ясен план за мирно решение. Аз мога да се солидаризирам с казаното от Радев, че Европа има нужда от нова политика, че Европейският съюз няма план за Украйна. А за да има такъв план, Европа трябва да започне да говори по-активно и за дипломация, а не само за военна подкрепа. За да има план и мир, Европейският съюз трябва да започне да говори и с Русия. Това рано или късно ще стане, неизбежно е“, заключи Кристиан Вигенин.

