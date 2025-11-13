5 тихи признака на висок холестерол

Когато артериите, които пренасят кръв към мускулите или сърцето, започнат да се стесняват поради плака, натоварена с холестерол, може да забележите, че се уморявате или се задъхвате, дори по време на рутинни задачи. Проучване, публикувано в NIH, отбелязва, че умората, съчетана с недостиг на въздух, може да сигнализира за ранна артериална промяна. Това не е драматичната болка в гърдите, която сигнализира за инфаркт. По-скоро е предупреждение: „Нещо ограничава потока.“ Пренебрегването му означава, че основното увреждане може да се задълбочи без външна аларма.

Болка или изтръпване на краката при ходене (или дори в покой)

Плаката не само атакува сърцето, но може да засегне и кръвоносните съдове в краката (състояние, наречено периферна артериална болест или ПАБ). Човек може да усеща крампи, тежест, изтръпване или парене в прасците по време на ходене, което отшумява след покой. В напреднали случаи дискомфортът се появява дори докато не се движи бездействащо. Тъй като мнозина отхвърлят това като „просто уморени крака“ или „настъпваща възраст“, ​​връзката с холестерола често остава незабелязана.

Малки жълтеникави петна или кръгове около очите/кокалчетата на пръстите

Въпреки че високият холестерол е тих в повечето случаи, има видими признаци, когато липидни отлагания се натрупват в телесните тъкани. Те включват:

Жълтеникави бучки близо до клепачите (ксантелазма);

Бял или сив пръстен около ириса при по-млади хора (корнеална дъга);

Малки подутини по кокалчетата или ахилесовото сухожилие (сухожилни ксантоми).

Те са по-рядко срещани, но ако ги забележите, е разумно да проверите нивата си на холестерол, дори и да се чувствате добре.

Упорити студени или изтръпнали крака, бавно зарастващи язви

Когато кръвообращението е нарушено поради скрито натрупване на холестерол, долните крайници страдат първо. Лошият кръвен поток може да причини непоносимост към студ, изтръпване, изтъняване на кожата или ноктите и по-бавно заздравяване на рани. Това е знак, че „тръбите“ се стесняват, все още не достатъчно драматично за сериозни аларми като инфаркт, но достатъчно критично за действие. В индийския контекст, където язвите по краката често се приписват на други причини, разпознаването на съдовата роля е ценно.

Неочаквано покачване на холестерола въпреки „здравословното“ тегло или диета

Изкушаващо е да се чувствате в безопасност, ако теглото е наред или диетата изглежда прилична, но холестеролът не винаги се подчинява на видимите знаци. Изследванията показват, че много хора с „нормално“ телесно тегло все още имат липидни аномалии. Ако забележите, че холестеролът ви се покачва, въпреки че няма очевидни предупредителни знаци, свързани с начина на живот, помислете, че генетиката, вътрешният метаболизъм, моделите на сън и стресът може да имат роля. Това е почти невидим знак: рискът е вътре, дори когато всичко „изглежда наред“.

Защо неконтролираният висок холестерол става опасен

Излишъкът от „лош“ холестерол (LDL и non-HDL) и ниските нива на „добър“ холестерол (HDL) постепенно водят до натрупване на мастни отлагания в артериите – процес, наречен атеросклероза. С течение на годините артериите се стесняват, кръвният поток намалява и органите работят по-усилено. Това води до:

Инфаркти (когато коронарна артерия е запушена);

Инсулти (когато мозъчна артерия е запушена);

Периферно съдово заболяване и намалено кръвообращение в крайниците.

Повишено кръвно налягане, защото сърцето се бори по-усилено.

Без ясни симптоми, докато кризата не настъпи, състоянието си печели етикета „тих убиец“.