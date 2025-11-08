Любопитно:

Хапвайте ТОВА и високото кръвно ще стигне пак до нормите

08 ноември 2025, 07:41 часа 0 коментара
Повишеното кръвно налягане не непременно прави видими симптомите си. И нерядко си нямаме идея, че нещо не ни е наред заради него. Сред нас има хора, които реагират бурно към повишените му стойности и стават жертви на много кофти усещания. Но факт е, че по-голямата част могат да не осъзнаят години наред, че страдат от него. Медицинските лица обикновено ни убеждават да го държим под око внимателно, но в реалността общо взето не се получава по този начин - щом се чувстваш във форма, не предполагаш, че би могъл да имаш проблем със физическото здраве. 

Да си с високо кръвно обаче в никакъв случай не е нещо, с което да не може да се преборите.Повечето причини за развиване на хипертония идват от ситуации, които всеки изпитва на ежедневна база. Влошаващите състоянието ви фактори са по-високо тегло, минимална физическа активност, прекалено калорийна диета, повече цигари, превишаване на лимитите с алкохола, по-високи нива на стреса, диабет, развиване на хронични болести и нерядко генетична обусловеност. Определено трябва като се мине 42 годишна възраст да започнете да се самонаблюдавате значително по-внимателно. 

Има редовни хипертоници, за които е повече от важно да поглъщат предписани  хапчета. Ала повечето от хората са от вида, които страдат от повишено налягане неочаквано и рядко. Сред които и да сте обаче е препоръчително да имате идея кои са скритите чалъми, които ще ви дадат предимство да понижите кръвното за броени минути. И то в стаята. Тези особено полезни тактики не отменят докторската работа, но могат да са най-важното, което да направите в най-ранния миг. Важно е впрочем да ги направите част от лайфстайла ви, понеже те благоприятстват състоянието ви при разнообразни здравни беди.

 Нейно величество канелата

Канелата ,тази невероятно подправка, е  въздействаща и приятна както като вкусови данни, така и като мирис. Подправката включва неизмеримо полезни за физическото ви състояние лечебни качества. Върши чудесна работа за нервите и в последна сметка благоприятства кръвното налягане. Ето какво се иска от вас. Сложете малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете малко повече от половин чаена лъжичка канела. Може за вкус и лъжичка мед. Тази приятна смес има ефект светкавично.

• Чесън, разбира се

В домашната аптека, чесънът има престижна роля с толкова много преимущества, че ако го превърнете в титуляр от храната ви, ще се справяте повече от добре високото кръвно. Чесънът е познат като един от най-мощните природни антибиотици. Редуцира високото кръвно, номер едно е в борбата с лошия холестерол. Ако не искате да го ядете под формата на скилидка, може да заложите на малка лъжичка чесън на прах. Отново има ефект. При всеки случай обаче е хубаво да е суров. 

• Моментална помощ

Съществува един популярен трик, който е добре да прибавите към съкровищницата. Директно трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После приплъзнете пръсти надолу към ключицата. Това действие се прави 7-8 пъти за всяко ухо. Още една ключова точка е разположена на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. При нужда и там бихте могли да проведете разтриване. 

• Каркадето е благодат

Ако съществува билка, която да е изключителен дар в битката против високото кръвно налягане, това със сигурност е отварата от каркаде. Това е един от доказаните природни прийоми за редуциране на вашето кръвно. Впрочем, има още куп полезни свойства. Поради начина, по който влияе на психическото здраве, поема функцията и на антидепресант. Знае се, че дава много мощ на имунната защита, тъй като носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и има доказан ефект върху хемоглобина. Разбрано е, че има ефект и при превишило допустимия максимум тегло. 

• Техника за дишане

Едва ли е съвпадение това, че когато сме под влиянието на по-висок стрес, ние въздишаме. Затова в началото се опитайте да се отпуснете повече. Сложете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. Ако не владеете тази техника бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да усетите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух близо 3-4 секунди. А после като издишате, задръжте в тази позиция за нови четири секунди. И го повтаряйте непрекъснато. Правете така близо 5 минути, а може и повече. С този прийом се оказва ефект на притока на кръв към тъкани на тялото, а хипертоничната криза намалява. 

• Вода, кърпа, тил

Тук са популярни два варианта, които да утилизирате в битката с кръвното. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Не мърдайте така за няколко минути и при всяко положение може да забележите добър ефект. Другата уместна тактика е да поставите хладка кърпа на тила. Задължително обаче - не трябва водата да е прекалено ледена, достатъчно е да бъде хладка. 

• Облекчение веднага с още един чай

Ментовият чай действа много добре на психиката, сърцето и за скочилото нагоре кръвно налягане. Той значително може да редуцира кръвното и благодарение на него да изпитате търсенето облекчение.

• Ако има човек до вас...

Ако в непосредствена близост до вас има някой, се помолете да ви напражи хубав масаж. Важните места са местата на тила. Задължителен е и масажът на раменете, който да се движи надолу към лопатките. 

• Народното биле

Забравихме да кажем нещо свръх полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две супени лъжици сухи листа от коприва с сто-двеста милилитра прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да стигне до кипеж, а после премахваме от огъня. Изчакваме да изстине. Консумираме по една чаша от този лечебен микс при повишено кръвно налягане.

Списъкът от навици

Всичко събрано досега върши голяма работа в напечените ситуации. В случай, че сте си поставили за цел наистина да премахнете завинаги високото кръвно, да обърнете внимание на този полезен списък с 10 важни неща. Ако ги вкарате в употреба правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно. 

- Намалете излишното тегло. Всеки успешен цикъл по изгаряне на мазнини ще се увенчае с напредък в битката с високото кръвно. 

- Включете в ежедневието гимнастически упражнения редовно. Чести разходки, леко потичване, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Заделете поне 15-20 минути на ден за тези движения. 

- Време е за полезни храни. Много повече зеленчуци, плодове, зърнени храни. Фундаментално обмислете диетата си, разберете кое ви ви прави уязвими и го изрежете от храненето си. 

- Редуцирайте солта. Което значи и да хапвате по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната обикновено е пресолена. Приготвайте нещо за хапване у дома. 

- Документирано е, че, пациентите, които са жертви на високо кръвно, консумират алкохол над необходимото. Горният праг всъщност е не повече от бира на ден или чаша вино. Ако се качита над тази доза е съвсем очаквано да стигнете до високо кръвно. Така е и за цигарите - повече от 5-6 дневно ще ви водят до проблеми с кръвното. 

- Редовният стрес е един от обуславящите високото кръвно фактори. Поставете си задачата да го намалите и да посвещавате време за вас самите, за да сте по-малко напрегнати. 

 

Послушайте тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са нещо от първа полза, което може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни! 

