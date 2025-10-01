Разкриха какво се случва с холестерола 1 час след пиене на кафе

Високият холестерол е сериозна пречка за съдовото здраве, но малки промени в начина на живот могат да окажат значително влияние. Понякога привидно здравословните напитки причиняват леко повишаване в продължение на няколко часа след консумация.

Холестеролът може да бъде разделен на няколко подгрупи, определени от видовете протеини. Сред най-вредните форми са липопротеините с ниска плътност (LDL), които се натрупват в стените на артериите и възпрепятстват кръвообращението. Много фактори могат да повишат нивата на LDL холестерола, включително два антиоксиданта, открити в кафето.

Влиянието на кафето върху нивата на холестерола

„Някои проучвания са наблюдавали повишаване на нивата на холестерола в продължение на няколко часа след пиене на кафе“, казва руският кардиолог д-р Олег Варфоломеев.

Тези ефекти са наблюдавани в проучване на 40 души, което е изследвало ефектите на кафето върху липидните профили в кръвта.

По време на първото от двете посещения е взета кръв за първоначални липидни панели на гладно, а участниците са разпределени на случаен принцип да пият по шест унции черно кафе или кафе с немлечна сметана и захар. Кръв е взета 30–60 минути след пиене на кафето за последващ липиден анализ.

„Една чаша кафе, консумирана в рамките на един час преди вземането на кръвни проби, доведе до статистически, но не и клинично значими разлики в общия холестерол, HDL холестерола и триглицеридите.“

От своя страна руският лекар Ирина Андреева коментира значението на една подправка за понижаване на високия холестерол - чесъна.

„Ефектът от приема на чесън върху намаляването на общия холестерол и холестерола с ниска плътност на липопротеините е по-изразен при по-ниски дози и за по-дълги периоди от време, особено при пациенти със сърдечно-съдови заболявания.“

"Според 22 анализирани проучвания, чесънът е установен като ефективен за понижаване на общия холестерол и липопротеините с ниска плътност (LDL). Липопротеините с ниска плътност са един от двата вида холестерол, а другият е липопротеините с висока плътност (HDL). Докато HDL е от съществено значение за цялостното здраве, LDL се натрупва като плака в артериите, причинявайки високо кръвно налягане", допълва д-р Андреева.

Експертът припомня, че това не може да отмени назначаването на лечение и на пациентите с висок се предписват статини. Това са лекарства, предназначени за понижаване на холестерола, произвеждан в черния дроб.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самолечение и превенция на заболявания.

