10 природни средства, които ще ви спасят от есенните вируси

За да останете във форма през есента и да устоите на първите вируси, малко помощ винаги е добре дошла. С настъпването на по-хладните дни организмът естествено става по-уязвим – имунната система се натоварва, а липсата на слънце и промяната в хранителните навици често водят до спад в енергията и тонуса.

Именно затова е важно да се погрижим за себе си навреме, като подсилим защитните сили на тялото с природни средства. Съществуват множество естествени помощници, които могат да ни помогнат да преминем през сезона здрави и жизнени.

10 лека, които да използвате през това време на годината

Още: Тази обикновена подправка може да намали възпаленията и стреса – ето как

Пчелно млечице

Пчелното млечице се отделя от пчелите работнички в кошера. Гъсто и кремообразно, то е пълно с протеини, микроелементи (включително магнезий) и витамини (витамин B), които укрепват тялото и го правят по-малко податливо на зимен стрес и микроби.

Прополис

Прополисът е друго вещество, произвеждано от пчелите: те събират тази смола, докато търсят храна, и я използват за почистване на кошера. Прополисът съдържа антиоксиданти и феноли, за които е известно, че имат антисептични свойства, предотвратявайки растежа на микроби, вируси и бактерии.

Още: Природни средства: Това растение намалява болката в ставите

Витамин С

Витамин C се бори с умората, като по-добре подготвя тялото срещу болести. Той се среща естествено в храните, особено в цитрусовите плодове и кивито. Най-добре е да избирате органични и да ги ядете за закуска, за да се възползвате от техния „ободряващ“ ефект след събуждане.

Ацерола

Ацеролата е дърво, чийто плод се нарича „Барбадоска череша“ или „Западноиндийска череша“, защото много прилича на череша. Богата на витамин С, тя е антиоксидант, който насърчава имунитета и помага за предотвратяване на зимни заболявания при доза от 1000 мг/ден.

Още: Пийте това след хранене и забравете за подутия корем – ефектът е мигновен

Пробиотици

Пробиотиците са живи микроорганизми, за които се смята, че осигуряват ползи за здравето на здравия гостоприемник. Те подобряват чревната флора, правейки я по-устойчива и по-малко пропусклива за вируси, като по този начин образуват истински щит срещу микроби и други бактерии.

Ехинацея

Ехинацеята е растение, използвано в билковата медицина за укрепване на имунната система на организма. В зависимост от използвания вид, лечебни отвари могат да се приготвят от стъблото и цвета или от корена. Среща се главно в магазини за здравословни храни, билкари и аптеки.

Още: Това, което всички изхвърляме от лука, се оказва истинско лекарство

Екстракт от семена на грейпфрут

Признат от редица изследвания като естествен антибиотик, екстрактът от семки на грейпфрут е много богат на антиоксиданти, като по този начин помага за предотвратяване и лечение на зимни заболявания, особено тези, свързани с УНГ сферата (настинки, тонзилит и др.). Може да се намери в аптеките или магазините за био продукти.

Зелена глина

Зелената глина реминерализира, пречиства бактериите, елиминира тежките метали и облекчава хроничната болка. Като лечение се приема след събуждане, под формата на мляко, в съотношение една равна супена лъжица в чаша минерална вода, престояла за една нощ без разбъркване. Пие се само престоялата вода; глината на дъното на чашата трябва да се остави настрана. Лечението с глина трае средно 20 дни.

Още: Природната рецепта за здрав панкреас и защита от диабет

Моно диетата

Монодиетата се състои в консумация само на една храна за определен период, който може да варира от един ден до 15 дни за най-запалените (в този случай силно се препоръчва медицинско наблюдение). Това лечение позволява на храносмилателната система да си почине и по този начин я прави по-ефективна срещу бактерии и микроби. Гроздето често е звездата в детоксикиращите процедури, защото осигурява на тялото много хранителни вещества.

Липова беловина

Липовата беловина е естествен дренаж, който прочиства отделителните органи като черния дроб и бъбреците. Като част от лечението, тя се консумира повече под формата на ампули, отколкото билкови чайове. Средната продължителност на лечението с липов беловин е приблизително 3 седмици.

Още: Пийте това всяка сутрин и ще забравите за високата кръвна захар

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.