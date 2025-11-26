Любопитно:

Антикорупционната комисия с операция срещу схема, свързана с "Величие" (ВИДЕО)

26 ноември 2025, 10:37 часа 256 прочитания 0 коментара
Антикорупционната комисия провежда разследване на мащабна схема за имотни измами и пране на пари, в която е замесена политическата партия "Величие". За акцията съобщи БНТ и добавя, че при акцията има има задържани. По информация към момента лидерът на партията Ивелин Михайлов не е сред арестуваните.

Още в ранните часове на деня екипи на КПК, подпомогнати от жандармерия и полиция, са влезли за претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик и в с. Неофит Рилски. Операцията се ръководи от Софийската градска прокуратура.

Проверката се води по сигнали от народни представители и по информация от медиите за дейността на предполагаема финансова пирамида, свързана с Михайлов, но не се уточнява дали става въпрос за "Исторически парк". Още: Радостин Василев дава Ивелин Михайлов на прокуратурата

"Исторически парк"

Припомняме, че проектът "Исторически парк" беше рекламиран като мащабна туристическа атракция с къщи и сгради в стила на Първото и Второто българско царство. С времето обаче той стана обект на редица проверки. През 2023 г. временна парламентарна комисия заключи, че паркът функционира като финансова пирамида. ДАНС и НАП започнаха разследвания, а официален доклад, предоставен на депутатите, съдържа данни за връзки между Михайлов и руски служби. 

Скоро след този доклад групата на "Величие" в парламента се разпадна заради напускането на шестима депутати. Докладът беше изпратен към прокуратурата заедно със засекретена част с информация от ДАНС. Междувременно парламентът беше разпуснат, а "Величие" влезе в настоящото Народно събрание чак след решение на Конституционния съд, дошло доста време след конституирането на 51-вия парламент. До момента няма развитие, що се отнася до разследването на прокуратурата. Още: "Исторически парк": дружествата около Ивелин Михайлов са натрупали запори за милиони левове

Схема с кредити

Разследване на "Капитал" показа още, че част от финансирането на парка е осигурявано чрез схема с потребителски кредити. Граждани теглят множество заеми в рамките на две седмици, преди информацията да бъде отразена в Централния кредитен регистър, и предават средствата на ръководството на "Исторически парк" с обещание, че то ще обслужва вноските. 

Резултатът е кредити за стотици хиляди левове, които вече са обявени за изискуеми. 

Журналистът Йоан Запрянов преди това заяви, че именно чрез това се задвижва "Исторически парк" - според описанието му това е "понци схема". Още: Прокуратурата разглежда всеки един казус като нещо, което може да бъде използвано по политически начин

Самият Ивелин Михайлов в своята декларация от 25 май 2025 г. посочва, че притежава 12 имота, мотоциклет, банкови влогове за 70 хил. лв., дялове в шест дружества и три кредита. В същото време вложители в "Исторически парк" твърдят, че не могат да получат обратно парите си.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
