26 ноември 2025, 10:49 часа 117 прочитания 0 коментара
"Не смее да каже името на Пеевски": Борисов отговори на Радев

"Той не смее да му каже името сигурно", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с думите на президента за тартор на правителството и дали има предвид санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. Борисов бе потпитан дали той има частен фалкон и дали лети с него до Дубай, като подчерта, че не не е мърдал от България. "Проверете бе", добави още Борисов и нарече думите на президента - "коментар на политически лидер".

Думите на Радев за мира в Украйна

Лидерът на ГЕРБ не е доволен от думите на Радев за постигането на мир в Украйна и отчете, че и част от опозицията също са били възмутени. "Да се радваш и да обясняваш колко е правилно, че е редно дори, когато някой има по-силна армия да отиде да вземе половината държавата, е един нов световен ред -правото на силния", посочи още Борисов. 

Според него всички искаме да спре войната.

"В точка 14 имаше неща, които мен личцно ме притесняват, защото това е солидарната отговорност и по мои изчисления някъде от порядъка на 600 млн. евро трябва да участва Бъгария. Нека не се радваме предварително, докато не видим окончателните текстове. Дано е справедлив и траен и дано спрат жертвите", добави още Борисов. ОЩЕ: Радев постоянно призовава украинците да вдигнат белия флаг - защото Русия била победила без да е победила

 

Деница Китанова
