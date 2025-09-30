8 причини да започнете да ядете тиква всеки ден

Тиквата е източник на витамини, фибри и антиоксиданти. Диетологът д-р Джонатан Пъртел посочва осем ключови ползи за здравето от тиквата. Експертът пояснява защо е важно всеки да включи този есенен зеленчук в диетата си още сега.

8 ползи от тиквата за здравето

Сред основните ползи от редовната консумация на зеленчукът, експертът посочва следните свойства на тиквата.

Подпомагане на здравето на очите. Бета-каротинът, който се превръща във витамин А, защитава клетките и намалява риска от свързани с възрастта заболявания като катаракта. Също така бета-каротинът помага за поддържане на здравето на ретината и насърчава доброто нощно виждане, както и предпазва очите от увреждане, причинено от ултравиолетова радиация и свободни радикали.

Укрепване на имунната система. Комплексът от витамини A, C и E, влизащ в състава на тиквата, помага за защитата на червата и борбата с инфекциите, докато фибрите поддържат здравословна микрофлора.

Подобрена сърдечна функция. Калият, калцият и магнезият в състава на тиквата помагат за регулиране на кръвното налягане и намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания.

Подкрепа на храносмилането. Високото съдържание на фибри насърчава редовното движение на червата и поддържа баланса на полезните чревни бактерии.

Контрол на теглото. Поради ниското си съдържание на калории, тиквата е подходяща за тези, които се опитват да отслабнат . Тиквата може да се използва за приготвяне на здравословни десерти без добавена захар, тъй като е естествено сладка.

Сто грама тиква съдържат 1,1 грама фибри, които забавят храносмилането, удължават чувството за ситост и намаляват апетита, като по този начин спомагат за намаляване на приема на калории през целия ден. Фибрите насърчават редовното движение на червата, понижават нивата на холестерола и кръвната захар и подобряват усвояването на минералите, помагайки за контрол на теглото.

Подобрено здраве на кожата. Витамини A, C и E в състава на тиквата предпазват кожата от слънцето и подобряват нейната текстура.

Възможно намаляване на риска от рак. Лекарят споделя, че проучванията показват, че антиоксидантите като бета-каротин, който се съдържа в тиквата, може да намали риска от някои видове рак.

Баланс на кръвната захар. Тиквата и тиквените семки помагат за регулиране на глюкозата, което е важно за хора с диабет или предразположение към него.

Диетологът също така съветва хората с хранителни алергии или чувствително храносмилане да избягват тиквата.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

