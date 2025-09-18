Гастроентеролог: Пия я всяка сутрин, това е най-полезната напитка

Смутитата осигуряват на тялото фибри, витамини и енергия. Гастроентерологът Уил Булсевич, цитиран от уебсайта Eating Well, споделя кое смути избира всяка сутрин за ежедневна консумация. Той допълва, че това е най-здравословната напитка и ежедневно я включва в сутрешната си рутина.

Смути от 4 съставки, препоръчано от гастроентеролог

Гастроентерологът и доктор по медицина споделя, че това е любимата му и богата на фибри закуска. Той допълва, че това смути се състои от следните съставки:

пресни или замразени боровинки - 50 гр

банани - 1 или 2 бр

соево мляко - 150 - 200 мл

броколи - 50 гр

За да направите смути, просто сложете съставките в блендер и пасирайте до гладка смес. Лекарят добавя, че можете да добавите малко смлени ленени семена или орехи, за да си набавите здравословни мазнини и да подобрите вкуса на напитката.

Напитка, която може да удължи живота на жените поне до 70 години

„Смутитата са чудесен начин да насърчите децата да ядат повече пресни плодове и зеленчуци“, добавя експертът и допълва, че тази напитка е подходяща дори за консумация от деца, като за тях може да намалите количеството броколи, както и да използвате друго растително мляко като бадемово или кокосово.

Ползите от смутитата за тялото

Според PubMed, хората, които редовно консумират смутита (1-2 порции седмично или повече), е по-вероятно да постигнат препоръчителния прием на плодове и зеленчуци. Те също така е по-вероятно да имат други здравословни хранителни навици, като например консумацията на по-малко преработени храни, по-редовно хранене и по-голяма физическа активност.

Лекар: Пийте тази напитка преди 23:00 часа, за да изградите здрави мускули, докато спите

Ако едно смути е добре балансирано – съдържащо протеини, здравословни мазнини и сложни въглехидрати – то може да служи като заместител на закуската, особено когато няма време за пълноценно хранене.

За да направите смутито си възможно най-полезно, трябва да следвате няколко принципа:

Избягвайте излишната „свободна захар“ – както и натуралната захар ( употребата на големи количества плодове, сок), така и добавена (мед, захар, сиропи);

Добавете протеини (кисело мляко, мляко, растителни протеини) и здравословни мазнини (ядки, семена) за по-дълготрайно чувство на ситост и стабилни енергийни нива;

Контрол на консумираното количество - твърде голямото количество от тази напитка може да съдържа твърде много калории заради добавените плодове и мляко;

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Преди всяка промяна в диетата се консултирайте с лекар, ако страдате от определено заболяване!

Лекар: Тази здравословна напитка НЕ трябва да се пие на празен стомах