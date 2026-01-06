Защо ходенето след хранене е по-ефективно от тичането на празен стомах?

Упражненията са ключова част от грижата за нашето физическо и психическо благосъстояние. Те са и незаменима дейност, ако искаме да отслабнем или да поддържаме теглото си. Много хора обаче подхождат погрешно към постигането на тази трудна и предизвикателна цел. Отдавна се счита, че тичането на празен стомах сутрин е ефективен начин да се изгарят мазнини и да се контролира теглото, но това не е напълно вярно. Всъщност има много по-ефективни методи, като например разходка след хранене.

Снимка: iStock

Защо е толкова ефективно?

Леките разходки след хранене може да ви се струват странни или необичайни, ако не са част от ежедневната ви програма. Въпреки това, те са по-ефективни, отколкото си мислите.

Още: Храните се винаги по едно и също време? Вижте защо е добре и защо е зле

Разходката след хранене помага много за незабавното здраве на метаболизма и храносмилането. Чрез този вид физическа активност глюкозата, възпаленията и подуването се контролират по-добре, защото глюкозата, консумирана по време на хранене, се използва за извършване на упражнението. Тичането на празен стомах, от друга страна, може да изгаря мазнини, но може да доведе и до замаяност или умора.

Какво трябва да направите

Снимка: iStock

За да изберете между една или друга дейност, първо трябва да вземете предвид вашия начин на живот, вашите цели и времето, с което разполагате. В случай че изберете разходката след хранене, може да се възползваме от много предимства. Едно от тях е регулирането на кръвната захар, което е много сложно за много хора, които се сблъскват с този проблем, изразяващ се в скокове на глюкозата в ежедневието им. Освен това, това е идеална формула за по-леко храносмилане и по този начин за постигане на общо метаболитно благосъстояние без интензивни усилия.

Още: Защо с бавно тичане горим повече мазнини? Експертите обясняват

Въпреки това, тичането на празен стомах не е изцяло отрицателно, особено ако това е единствената възможност, която имате да практикувате спорт в ежедневието си. Упражненията на гладно могат да бъдат интересни за изгаряне на мазнини, но могат да имат различни странични ефекти, ако тялото ви не е свикнало с тях или ако обикновено не ги правите, както и ако имате определени патологии, които ви ограничават. Ето защо, преди да ги приложите на практика, е добре да се консултирате със специалист, за да разберете дали са подходящи във вашия конкретен случай. Какъвто и метод да изберете, винаги е препоръчително да се упражнявате редовно, за да се грижите за тялото и ума си, пише "Marca".