Кажете сбогом на подутия корем, като пиете това всяка вечер

В края на деня усещането за тежест и подуване може да развали дори най-приятната вечер. Независимо дали причината е стрес, бързо хранене или неподходяща комбинация от продукти, тялото реагира с дискомфорт, който не бива да се игнорира.

Вместо да посягате към лекарства, природата предлага по-мек и ефективен начин за облекчение – чрез силата на билките. Те не само успокояват храносмилателната система, но и подпомагат усещането за лекота и баланс отвътре.

Страдате от подуване на корема в края на деня - някои билки могат да ви помогнат да постигнете по-плосък корем. Копър, джинджифил и маточина са три прости и ефективни билкови чая, които можете да включите в ежедневието си, за да успокоите подуването на корема и да подпомогнете храносмилането. Научете как да използвате тези билки за обновено чувство за благополучие всяка вечер.

Билков чай всяка вечер за намаляване на подуването на стомаха

Подуването на стомаха може да е причина за подуване на корема. И за да се отървете от това неприятно усещане, има няколко много добри билкови чайове, които ще ви помогнат да се освободите бързо (особено ако се пият редовно).

Запарката от копър е най-известният и най-ефективен билков чай против подуване на корема. Приготвя се лесно: просто запарете 5 г семена от копър в 200 мл гореща вода за 10 минути. Препоръчително е да се пие след хранене.

Джинджифиловият чай също може да бъде добра алтернатива. Известно е, че коренът му подпомага храносмилането. Просто накиснете парче пресен джинджифил в 200 мл вода за 10 минути. Можете да добавите малко мед или лимонов сок, за да подобрите вкуса на напитката си.

Накрая, ако подуването на корема е съпроводено с чревна болка, най-добре е да изберете инфузия от маточина. Запарете две чаени лъжички листа от маточина в 250 мл вода за 10 минути. Можете да пиете тази напитка след всяко хранене.

За да избегнете подуване на корема, като общо правило е важно да балансирате диетата си, за да намалите симптомите и да възстановите добрия баланс на микробиотата.

Препоръчителни храни за избягване на подуване на корема

Идеалният начин да избегнете подуване на корема е да изберете балансирана диета, която съчетава животински протеини, варени зеленчуци и порция нишестени храни, за предпочитане без глутен.

По отношение на протеините можете да избирате: пилешко, пуешко, патешко, говеждо, агнешко, свинско, шунка, риба, морски дарове и др. „За протеините: требва да избягвате растителните протеини от бобови растения (леща, нахут, сушен боб, соя и др.) или пълнозърнестите протеини (пълнозърнести макаронени изделия, пълнозърнест хляб), защото тези храни причиняват подуване на корема“, обяснява диетологът Ан Гийот.

За сготвени зеленчуци можете да изберете патладжан, цвекло, сладък картоф, копър, тиква, тиквички, домат (обелен), цикория, морков, броколи и др. За нишестени храни можете да изберете ориз, паста, картофи и др. Ограничете порцията до около 120 г сготвени храни.

„За десерти най-добрият вариант в случай на подуване на корема и газове е да избягвате пресни плодове, които са склонни да ферментират. Можете да ядете компот без добавена захар или кисело мляко без лактоза, или десерт на растителна основа с кокос или бадеми“, заключава специалистът.

Постигането на плосък и спокоен корем не изисква крайни диети или строги ограничения — достатъчно е да се вслушате в тялото си и да му дадете нужното спокойствие. Редовният прием на билков чай, съчетан с балансирано хранене и умерено движение, може да направи чудеса за храносмилането и общото ви благополучие. Малките промени в ежедневието често носят най-големите резултати.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

