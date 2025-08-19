Какво да гледаме върху етикета на колагена?

Колагенът е най-разпространеният протеин в тялото и е основният компонент на съединителната тъкан. Той изгражда хрущялите, сухожилията, костите и ставните връзки, и буквално е част от всеки орган, мускул и тъкан. С напредване на възрастта този така важен протеин започва да се разпада, в резултат на което в опорно-двигателния апарат се появяват негативни функционални и структурни промени. Хрущялите се разрушават, ставите се износват и стават податливи на артрит и атрози, плътността на костите намалява. Идва ред на болката, възпаленията и обездвижването. Ето защо е изключително важно да се компенсира загубата на колаген.

На фармацевтичния пазар има много продукти, съдържащи колаген с различен произход – пилешки, морски или телешки. Кой е най-удачно да изберем? Факт е, че телешкият колаген е най-разпространената и благоприятна форма, тъй като структурата на частиците от телешки колаген е биологично подобна на тази на човешкия колаген. Това означава, че тялото лесно разпознава и абсорбира телешкия колаген, след като е консумиран. Също така той е отличен източник на ключови аминокиселини , които са жизненоважни градивни елементи за естественото производство на колаген.

Може би сте чували, че колагенът не се усвоява от организма и се дават препоръки да се вари костен бульон в домашни условия. Това е така, но твърдението се отнася само за естествения колаген, който е изграден от големи тройни спирали от аминокиселини и е неразтворим във вода. Той е с голямо молекулно тегло от над 400 000 Da.

За разлика от него, колагеновите пептиди са малки и лесноразграждащи се нишки, които се получават чрез хидролизата на колагена и са с много ниско молекулно тегло – едва под 5 000 Da, което ги отличава с много висока бионаличност. Те действат като градивни елементи, които регенерират телесните тъкани, кожата, костите, ставите и сухожилията.

Желатинът е някъде по средата между естествения колаген и хидролизирания. Докато първият не е разтворим във вода, а вторият е силно разтворим, желатинът е умерено. Той се разтваря само в гореща вода и ще се желира, когато се охлади. Той има молекулно тегло от 50 000 Da, което го прави 10 пъти по-трудно и бавно усвоим, спрямо хидролизираните колагенови пептиди.

За да сме сигурни, че тялото ни получава целия възможен колаген от продуктите, които приемаме, е добре да изберем колагенови пептиди или хидролизиран колаген с ниска молекулна маса. Тази алтернатива включва фрагменти от телешки колаген. Хидролизираният колаген улеснява усвояването му от тялото по-добре.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НЕМСКОТО КАЧЕСТВО И ПОДКРЕПЕТЕ ТЯЛОТО СИ С НАЙ-ВИСОКАТА ДОЗА КОЛАГЕН НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР, СЪДЪРЖАЩА СЕ В F14+!

Ако искате да поддържате опорно-двигателния си апарат в изправност и добро здраве, приемът на F14+ е едно от най-добрите решения, които може да вземете. В него се съдържат солидните 14 000 mg висококачествен немски, пречистен и лесноусвоим течен хидролизиран телешки колаген с марка “Gelita”. Световнопризнатите продукти на „Gelita“ са добре изследвани и доказано водят до реални резултати.

Немските технологии винаги са се считали за еталон, заради високите стандарти на изработка, прецизността, вниманието към детайлите и надежнoстта на произведените продукти. Компромис с качеството не трябва да се прави, особено когато става въпрос за здраве! Затова направете правилния избор и се доверете на F14+ и неговата несравнима формула с 14 000 mg най-висококачествен течен немски колаген. По този начин ще заредите тялото си с жизненонеобходими вещества, за доброто здраве не само на ставите и костите, но и на кръвоносните съдове, косата, кожата и ноктите.

Освен внушителното количество 14 000 mg колаген, в състава на F14+ намират място и следните биоактивни нутриенти, с доказани ползи за здравето на костите и ставите:

ГЛЮКОЗАМИН

Както и при колагена, с възрастта нивата на глюкозамин в тялото спадат, което провокира постепенни и постоянни разрушителни процеси в ставната капсула. Тъй като с храната не може да се набави необходимото му количество, приемът му като добавка е препоръчителен за всички над 50-годишна възраст. F14+ гарантира цели 200 mg дневно от него, само с приема на 1 доза.

ЦИНК

Цинкът е основен минерал, който изпълнява жизненоважни функции в човешкия организъм. Той е необходим за нормалния растеж на скелетните и костните клетки, и е от съществено значение за структурата и здравето на ставите.

Витамин D3

D3 е витамин от решаващо значение не само за силата на имунитета, но и за здравето на целия опорно-двигателен апарат. При недостиг костите отслабват и омекват, затова не случайно на всички новородени се прилага терапия с Витамин D, като превенция срещу рахит.

Хранителната добавка се предлага в две разновидности с еднакъв състав и количество на активните съставки: Бутилка от 1 000 ml с мерителна чашка и Кутия с 30 течни сашета. И двете опаковки са достатъчни за едномесечен прием, не съдържат захар и са подходящи за диабетици. Не се доверявайте на продукти с анонимен производител, съмнително качество и неясен състав! Изберете сигурността, изберете безупречния състав и доказаната ефикасност на F14+! Започнете прием сега, за да може бързо да усетите ползите за здравето, които дарява невероятната течна формула на F14+!

