Всеки готви тези зеленчуци, но те ТРЯБВА да се ядат сурови

Абсолютно всеки яде зеленчуци - дори хора, които не обичат броколи, определено ядат картофи или моркови. И въпреки факта, че все още сме свикнали да готвим повечето зеленчуци, някои от тях не е необходимо да се готвят. Ето кои зеленчуци са най-здравословни за консумация сурови.

Какви зеленчуци можете да ядете сурови - списък

Според Американската кардиологична асоциация, редовната консумация на сурови зеленчуци може да предотврати риска от хронични заболявания и да помогне за избягване на сърдечни проблеми. Друг приятен бонус е, че суровите зеленчуци не отнемат много време за приготвяне, именно защото не изискват топлинна обработка.

Стейси Уудсън, магистър, регистриран диетолог и лицензиран диетолог, казва, че редовната консумация на суров чесън може бързо да помогне за нормализиране на нивата на холестерола, стабилизиране на нивата на кръвната захар и понижаване на кръвното налягане. Според диетолога, не мачкайте или смилайте чесъна - захапете го или го яжте нарязан.

Ако някой зеленчук може да се яде само суров, това е броколито. Този вариант на консумация е много по-добър и здравословен. Зеленият зеленчук уверено заема първо място в класацията на продуктите, които помагат за превенция на заболявания. Ако постоянно ядете броколи, ще забравите за проблеми с костите, червата и сърцето.

Лиза Андрюс , доктор по медицина, регистриран диетолог, споделя, че готвенето на броколи губи много от хранителните си ползи, макар и не всички, но защо да се лишавате от тях, ако не е нужно?

Джулиана Крими, диетолог и магистър, казва, че цвеклото може и трябва да се консумира сурово. Беталаините, които се намират в суровите зеленчуци, се разрушават при нагряване, но помагат за спиране на възпалителните процеси в организма. Нитратите в цвеклото понижават кръвното налягане, което е много важно за хората, които буквално живеят с тонометър под възглавницата си.

Друг кръстоцветен зеленчук, който трябва да се консумира суров, е кейлът. Трябва да ядете поне една и половина порции зеле седмично, за да избегнете проблеми с панкреаса. Диетолозите съветват да омекотите вкуса на зеленчука с дресинг за салата, ако е твърде силен на вкус.

Според Министерството на земеделието на САЩ, една чушка съдържа два пъти повече витамин C от един портокал, както и 20% от дневната стойност на фолат. Това означава, че зеленчукът трябва да се консумира суров, защото концентрацията на хранителни вещества намалява по време на готвене.

