Най-големите митове за холестерола

Мит 5: Не ми трябват лекарства; диетата и упражненията са достатъчни

Мит 4: Няма нищо, което мога да направя, за да променя холестерола си

Мит 3: Консумацията на храни с високо съдържание на холестерол не влияе на нивата ми

Холестеролът е от съществено значение за телесните функции, но високите му нива, особено LDL, увеличават риска от сърдечни заболявания. Много погрешни схващания за холестерола, включително убеждението, че целият холестерол е лош или че диетата няма никакво влияние.

Яжте този плод всеки ден и вижте как холестеролът ви се понижава

Холестеролът често получава лоша репутация, но истината е по-сложна. Той е естествено вещество, намиращо се в кръвта ви, от което тялото ви се нуждае, за да изгражда клетки, да произвежда хормони и да поддържа жизненоважни функции. Всъщност всяка клетка в тялото ви съдържа холестерол и без него тялото ви не би функционирало правилно.

Проблемът започва едва когато „лошият“ холестерол се натрупа в артериите ви. С течение на времето това натрупване, известно като плака, прави кръвоносните съдове стеснени и твърди. Това повишава риска от сериозни проблеми като сърдечни заболявания, инсулт или инфаркт. Високият холестерол се счита за един от основните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, водеща причина за смърт в световен мащаб.

Още: Това са най-полезните замразени зеленчуци за здравето на червата

Въпреки важността си, холестеролът е заобиколен от объркване. Някои хора вярват, че целият холестерол е вреден, докато други предполагат, че диетата изобщо няма ефект. Тези митове често карат хората или да се паникьосват ненужно, или да игнорират реалните рискове.

Ето някои от най-често срещаните митове за холестерола и фактите, които трябва да знаете, за да поддържате сърцето си здраво.

Мит 1: Целият холестерол е вреден за вас

Не е вярно. Тялото ви се нуждае от холестерол, за да функционира правилно. Той се пренася през кръвта чрез протеини, наречени липопротеини. Има два основни вида:

Още: Опасно ли е да имате ниски нива на холестерол?

LDL (липопротеини с ниска плътност): Често наричан „лош“ холестерол, защото твърде много от него води до натрупване на плаки в артериите.

HDL (липопротеини с висока плътност): Известен като „добър“ холестерол, той пренася холестерола обратно в черния дроб, където се отстранява от тялото.

Балансът между двете е ключов; твърде много LDL и твърде малко HDL повишават риска от сърдечни проблеми.

Мит 2: Бих го усетил, ако имах висок холестерол

Още: Това е симптом за висок холестерол, които се появява по ръцете

Високият холестерол обикновено няма симптоми. Повечето хора не знаят, че го имат, докато не възникнат сериозни проблеми, като инфаркт или инсулт. Ето защо лекарите препоръчват да проверявате холестерола си поне веднъж на всеки пет години. В редки случаи хората с много висок холестерол могат да развият ксантоми, жълтеникави мастни отлагания по кожата.

Мит 3: Консумацията на храни с високо съдържание на холестерол не влияе на нивата ми

Диетата играе роля, но не става въпрос само за холестерола в храната. Много храни, богати на холестерол, като червено месо, масло и сирене, също са с високо съдържание на наситени мазнини, което повишава нивата на LDL. За да защитите сърцето си:

Ограничете храните с високо съдържание на наситени мазнини.

Още: Тази мазнина "стопява" холестерола

Яжте повече храни, богати на фибри, като овес, боб и зеленчуци.

Избирайте здравословни мазнини като авокадо, ядки и зехтин.

Мит 4: Няма нищо, което мога да направя, за да променя холестерола си

Промените в начина на живот имат голямо значение. Можете да понижите холестерола си чрез:

Още: 4 лесни начина да намалите бързо холестерола

Хранене на балансирана диета, богата на фибри и ненаситени мазнини.

Редовни упражнения (150–300 минути умерена активност седмично).

Отказване от тютюнопушенето, тъй като тютюнът уврежда кръвоносните съдове и ускорява натрупването на плака.

Познавайки семейната си история, ако високият холестерол е в семейството ви, може да се нуждаете от по-чести изследвания.

Още: Откриха кой евтин зеленчук сваля лошия холестерол с 20%

Мит 5: Не ми трябват лекарства; диетата и упражненията са достатъчни

Докато здравословните навици помагат на много хора да контролират холестерола, други все пак може да се нуждаят от лекарства. Статини и други лекарства често се предписват, ако:

Имате фамилна хиперхолестеролемия (ФХ), генетично заболяване, причиняващо много висок LDL от ранна възраст.

Вече имате сърдечно-съдово заболяване, като например стеснени артерии.

Още: Как влияе кафето на холестерола

Живейте с диабет тип 2, който понижава HDL и повишава LDL.

В такива случаи, лекарствата, заедно с промените в начина на живот, осигуряват най-добра защита.