5 суперхрани за подобряване на здравето на бъбреците

Поддържането на здравето на бъбреците е жизненоважно и диетата играе ключова роля. Боровинките, богати на антиоксиданти, се борят с увреждането на бъбречните клетки. Омега-3 мастните киселини в сьомгата намаляват възпалението и протеинурията. Кейл, пълен с витамини, понижава кръвното налягане и елиминира токсините. Червените чушки и карфиолът, с ниско съдържание на калий и високо съдържание на фибри, допълнително подпомагат функцията на бъбреците и цялостното здраве.

Поддържането на здравето на бъбреците е от решаващо значение за доброто здраве. Тези органи играят ключова роля във филтрирането на отпадъците, регулирането на течностите и балансирането на електролитите. Бъбречните заболявания са във възход и факторите, свързани с начина на живот, включително диетата, играят ключова роля. Докато някои храни могат да навредят на бъбреците ви, други могат да подобрят здравето им и също така да предпазят от болести. Ето пет суперхрани, подкрепени от науката, които подобряват оптималното здраве на бъбреците.

Боровинки

Боровинките са пълни с антиоксиданти, като антоцианини, които се борят с оксидативния стрес, който може да увреди бъбречните клетки. Проучванията последователно показват, че консумацията на боровинки може да намали маркерите за възпаление при пациенти с бъбречни заболявания. Проантоцианините, флаванолите и фенолната киселина също са полезни за здравето. Проучване от 2014 г. установи, че боровинките предпазват от хронично бъбречно заболяване, свързано с метаболитен синдром (МСС), като намаляват възпалението. Тъй като боровинките са с ниско съдържание на калий и фосфор, те са много полезни за бъбреците. Не само това, колко вкусни са боровинките! Е, още една причина да ги ядете.

Сьомга

Да, мазните риби са полезни за бъбреците. Мазните риби като сьомгата са отлични източници на омега-3 мастни киселини. Те могат да намалят възпалението и да предпазят от увреждане на бъбреците. Проучванията показват, че редовният прием на омега-3 мастни киселини понижава протеинурията (излишък на протеин в урината) при пациенти с бъбречни заболявания.

Сьомгата е добър източник на висококачествен протеин и е полезна за сърцето, мозъка, очите, възпаленията и цялостното здраве. Ако можете да си набавите диво уловена сьомга, е още по-добре, поради по-ниските нива на замърсители.

Кейл

Яжте зелените си зеленчуци. Да, майка ти е права. Зелените зеленчуци не само защитават сърцето, но и бъбреците . Къдравото зеле е богато на витамини А, С и К. Това зелено зеле е свързано с понижаване на кръвното налягане. Съдържанието на фибри помага за елиминирането на токсините от тялото. Можете да включите къдравото зеле в ежедневната си диета. Можете да го смесвате в салати или смутита. Въпреки това, може да не е подходящо за хора с бъбречни заболявания.

Червени чушки

Добра новина за тези, които обичат чушки. Червените чушки са чудесни за здравето на бъбреците. Те са бедни на калий и богати на витамини C и A, както и на фибри. Съдържат също витамин B6 и фолиева киселина. Можете да ги ядете сурови с дип като лека закуска, печени, сотирани и да ги добавяте към салати или сандвичи.

Карфиол

Карфиолът е чудесна добавка за подобряване на здравето на бъбреците. Той е с ниско съдържание на калий и високо съдържание на фибри. Този зеленчук ще подобри здравето на бъбреците, като подобри храносмилането и намали натрупването на токсини. Консумацията на този зеленчук може да намали кръвното налягане и също така да подобри здравето на сърцето. Кръстоцветните зеленчуци като карфиола могат да намалят риска от камъни в бъбреците поради съдържанието на серни съединения.