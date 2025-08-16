Лекар: Това е най-големият мит за пъпеша, в който всички вярват

Вероятно всеки е чувал предупреждението: пъпешът не трябва да се консумира в комбинация с други храни, в противен случай ще започне да гние в стомаха, което може да доведе до фатални последици. Този популярен мит съществува от години. Руската диетоложка д-р Оксана Скиталинская споделя дали в това твърдение има истина.

Най-големият мит за пъпеша

"Всъщност няма научни данни или регистрирани случаи на смърт от комбиниране на пъпеш с други продукти. Основите на този мит произлизат от остарялата теория за разделното хранене, която е популяризирана в началото на 20-ти век от натуропат Хърбърт Шелтън - човек без медицинско или научно образование. Именно в неговите таблици за „несъвместимост“ пъпешът се превръща в отхвърлен продукт, за който няма двойка", казва специалистът.

Според експерта, италианците, испанците и французите спокойно се наслаждават на пъпеш с прошуто, хамон и отлежали сирена. Нещо повече, на съвременните конференции за дълголетие и здравословно хранене пъпешът се сервира като здравословна закуска заедно с ядки, диня и тъмен шоколад, допълва експертът.

Какво казва науката за храносмилането? Човешкото тяло е съвършена система, която се е адаптирала перфектно към консумацията на смесена храна в продължение на хиляди години еволюция. Процесът на храносмилане е сложен конвейер, който започва в устата, продължава в стомаха и завършва в червата, където специални ензими и жлъчка ефективно разграждат едновременно протеини, мазнини и въглехидрати.

Самият пъпеш се състои от 90% вода и лесно смилаеми въглехидрати (глюкоза, фруктоза), които бързо се преработват от организма.

"Така че можете спокойно да го консумирате в комбинация с други храни. Насладете се на пъпеш в салати, с месо или сирене, тялото ви ще се справи перфектно с неговото усвояване", казва д-р Скиталинская.

Още за ползите от пъпеша

Пъпешът често е наричан плод на младостта и това не е изненадващо. Той е отличен източник на бета-каротин, който помага за предпазване на кожата от вредното въздействие на ултравиолетовата радиация и стимулира производството на колаген. Ако редовно ядете пъпеш, можете да се отървете от бръчки, да увеличите еластичността и стегнатостта на кожата и да ѝ придадете здравословен блясък.

По отношение на съдържанието на витамин А, пъпешът може да се нарече истински герой. Той е това, което е необходимо за здравето. Ако ядете този вкусен плод, можете да подобрите зрението си, да предпазите очите си от евентуални проблеми в бъдеще и дори да забравите за промените, свързани с възрастта.

