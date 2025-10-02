Кои напитки трябва да избягвате след 60 години, могат да причинят увреждане на костите

Здравето на костите е особено належащ проблем за възрастните хора. Статистиката показва, че до 65-годишна възраст остеопорозата се диагностицира при половината от жените и една четвърт от мъжете.

Поддържането на здрави кости изисква цялостен подход, включващ правилно хранене и физическа активност. Има обаче определени храни, които могат сериозно да увредят костната тъкан. Медицински експерти са идентифицирали една популярна напитка, чиято редовна консумация значително увеличава риска от фрактури. Тя е особено опасна за хора над 60 години, когато регенерацията на костите се забавя.

Кои напитки могат да причинят увреждане на костите?

Ортопедът Дъг Лукас и семейният лекар Даниел Ким предупреждават за сериозните опасности от газираните напитки, особено колата, за здравето на костите на възрастните хора. Обширни проучвания показват пряка връзка между редовната консумация на газирани напитки и намалената костна минерална плътност. Жените са изложени на повишен риск от фрактури поради редовната консумация на такива напитки.

Лекар: Яжте го всеки ден, този плод е полезен за костите и имунитета, здравен съвет за деня, 20 януари

Основната причина за тези негативни ефекти е фосфорната киселина, компонент на газираните напитки. Това вещество нарушава критичния баланс между калций и фосфор в човешкото тяло. Излишъкът от фосфор и недостатъчният калций стимулират производството на паратироиден хормон, който предизвиква разрушаване на костите. В същото време се потиска естественото образуване на нови костни структури.

Д-р Ким подчертава, че високите концентрации на фосфорна киселина пречат на нормалното усвояване на калций и нарушават костния метаболизъм. Допълнителен проблем е, че изборът на газирани напитки означава отказ от по-здравословни напитки, богати на основни минерали и витамини.

Много потребители погрешно вярват, че диетичните газирани напитки са по-безопасни за здравето на костите. Лекарите опровергават това погрешно схващане, посочвайки, че обикновените и диетичните газирани напитки съдържат идентична фосфорна киселина. Изкуствените подсладители в диетичните газирани напитки представляват допълнителни рискове, като нарушават здравето на червата и регулирането на глюкозата, което влияе върху процесите на костно ремоделиране.

Лекар: Това е най-добрият десерт за възрастните хора, укрепва костите и сваля кръвното

Експертите препоръчват замяна на газираните напитки с по-здравословни алтернативи. Кравето мляко е оптимален избор поради високото си съдържание на калций. Обикновената вода осигурява необходимата хидратация, без да влияе негативно върху усвояването на минералите. Неподсладените билкови чайове са друг безопасен вариант за ежедневна консумация.

За да поддържате здравето на костите си след 60-годишна възраст, е важно да включите богати на калций храни в диетата си. Листните зеленчуци, млечните продукти, бадемите и тофуто трябва да бъдат редовни компоненти на вашата диета. Д-р Лукас подчертава значението на качествения сън, тъй като процесите на костна регенерация са най-активни през нощта. Цялостният подход към храненето и начина на живот ще помогне за минимизиране на риска от остеопороза и свързаните с нея фрактури.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

Здравен съвет за деня, 10 февруари: Лекар: Това е най-полезният зеленчук за костите, възрастните хора трябва да го ядат всеки ден