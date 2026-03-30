Колаген тип II срещу тип I и III: кой е по-подходящ за ставите?

Колагенът е една от най-обсъжданите добавки, когато става дума за опорно-двигателния апарат. Причината е ясна: ставните повърхности, хрущялите, сухожилията и връзките разчитат на структурни протеини, а с възрастта, натоварването и микротравмите възстановяването става по-бавно. Въпросът, който често обърква хората, е не „да взема ли колаген“, а кой тип колаген за стави е по-логичен избор - тип II или тип I и III.

Какво означават типовете колаген I, II, III

Колагенът не е един „универсален“ протеин. В човешкото тяло има различни типове, които изпълняват различни роли:

Колаген тип I е най-разпространеният - основен „строителен материал“ за кожа, кости, сухожилия и съединителна тъкан.

Колаген тип III често върви заедно с тип I и участва в структурата на тъкани, които имат нужда от еластичност и здравина.

Колаген тип II е ключов структурен компонент на ставния хрущял - тъканта, която „покрива“ краищата на костите и помага движението да е гладко и без триене.

Точно тук идва и практичният извод: ако целта е фокус върху хрущяла, тип II изглежда най-пряко свързан. Ако целта е по-широка подкрепа на сухожилия, връзки и костна матрица, тип I и III също имат място.

Кога тип II е по-подходящ за ставите

Тип 2 обикновено се избира, когато темата е ставен комфорт, особено при усещане за скованост сутрин или след обездвижване, дискомфорт при слизане/качване по стълби, активно спортуване с повторяемо натоварване (бягане, силови тренировки) или при стремеж към дългосрочна подкрепа на хрущяла.

Логиката е проста: хрущялът е богат на колаген тип II, затова този тип често се позиционира като по-„целеви“ при ставни оплаквания.

А кога тип I и III са по-добър избор

Тип 1 и 3 са добра опция, когато освен ставите има нужда и от подкрепа на други структури, които участват в движението – сухожилия и връзки (стабилност, „държане“ на ставата), обща съединителна тъкан при активно натоварване, или комбинирана цел „стави + кости + кожа“.

На практика, много хора започват с тип I и III, защото ги свързват и с по-видими резултати, но при ясно изразен ставен фокус често е по-логично да се разгледа и тип II.

Как да изберем практично

За да не се изгубим в детайлите, може да следваме три прости правила:

Ако основната цел са стави и хрущял , по-често изборът е тип II. Ако целта е подкрепа на сухожилия/връзки и по-обща структура, тип I и III са силен кандидат. Ако имате комплексна цел (стави + активно спортуване), има смисъл да търсите формула, насочена към ставния комфорт и удобна за дългосрочен прием.

Важни детайли за по-добър ефект

Независимо дали избирате тип I, II или III, резултатите най-често идват с постоянство. Обичайно се дава период от 8-12 седмици регулярна употреба, съчетан с адекватен прием на протеин, движение с правилна техника и достатъчно възстановяване.

Още един важен практически момент е комбинирането на различните типове колаген. Колаген тип I/III и колаген тип II не е препоръчително да се приемат едновременно(препоръчват от Neocell.bg) , защото се различават минимално (само по една аминокиселина) и организмът може да „приоритизира“ тип I/III, като така усвояването на тип II да не е оптимално. Затова е добре между приема на колаген тип I/III и тип II да има поне 8 часа разлика. По тази причина комбинирани продукти за стави, които съдържат и трите типа колаген в една формула, често не са най-ефективният избор.

В крайна сметка „най-добрият“ колаген е този, който отговаря на конкретната нужда: тип II при приоритет „хрущял и стави“, и тип I/III при по-широка подкрепа на съединителната тъкан.